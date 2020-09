EXCLUSIV! Probleme între Jojo și Paul Ipate? „A fost mai greu cu romantismul”

Pentru că este o prezență atât de efervescentă în online și offline, am vrut să aflăm mai multe despre ce a făcut Cătălina Grama – cunoscută ca Jojo – în ultimele luni: de la momentele de suflet din sânul familiei până la proiectele pe plan profesional.

Pentru numărul de septembrie al revistei Unica, am discutat cu Jojo. Sinceră și plină de charismă cum o știm, ea nu s-a sfiit să ne povestească despre cum a decurs relația cu soțul ei, Paul Ipate, în timpul carantinei.

„A fost mai greu cu romantismul în perioada asta”, a recunoscut ea. „Copiii şi-au dorit să doarmă cu noi […], însă am avut şi momentele noastre. Au fost seri în care am ieşit în grădină şi am savurat un pahar de vin, seara, însă cam ăsta a fost maximul de romantism pe care l-am atins în această perioadă. Am grădinărit împreună, ne-am găsit de lucru, a fost frumos. Important este faptul că ne înţelegem foarte bine şi că nu au existat tensiuni, deşi am petrecut atât de mult timp împreună”.

Întregul interviu cu Jojo poate fi citit în numărul de septembrie al revistei Unica. Revista se poate găsi la punctele de difuzare a presei, poate fi comandată online sau poate fi accesată gratuit electronic.

Foto – Instagram

