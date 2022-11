Jason Momoa, intervievat de copii, după lansarea filmului „Slumberland”. Ce meserie și-ar fi dorit să aibă atunci când era mic

Jason Momoa a lansat de curând filmul „Slumberland” (Lumeea Viselor) în care are rolul principal. Aici, el îl intepretează pe Flip, un haiduc excentric care o ajută pe tânăra Nemo să traverseze visele și să fugă de coșmaruri.

În urma lansării filmului pe platforma Netflix, Jason Momoa a fost supus unei runde de întrebări și răspunsuri de la micii fani ai peliculei, organizat de People.

Jason Momoa, luat la întrebări de copii

Actorul a fost nevoit să răspundă la cele mai simpatice întrebări, printre care „Care este animalul tău preferat?” sau ”Cum ai devenit atât de puternic?”

Astfel, el a dezvăluit că animalul său preferat este leul și că își dorește ca animal de companie un purceluș.

Dacă ar avea superputeri, Momoa a spus că ar vrea să poată ajuta „să salvez oceanele de tot gunoiul și tot răul care li se întâmplă”.

Întrebat cum a devenit atât de puternic, actorul de la Hollywood a spus: „Îmi mănânc toată mâncarea, fac mult sport, dorm bine și îmi ascult părinții”.

De asemenea, Jason Momoa a dezvăluit că atunci când era mic nu visa la o carieră în actorie, ci voia să urmeze o cu totul altă cale.

„Am vrut să mă fac biolog marin. Mi-am dorit să lucrez cu delfinii și rechinii, să fiu în ocean și spă ajut”, a povestit actorul care a jucat rolul lui Aquaman.

Jason Momoa a dezvăluit și că animalul său marin preferat este rechinul și asta pentru că rechinii sunt „înțelepți și inteligenți”.

„Sunt puțin înfricoșători, dar cred că sunt și foarte frumoși”, a explicat el.

Și dacă tot a spus că mănâncă bine, Momoa a fost întrebat și care este desertul lui preferat. Iar răspunsul a venit numaidecât: „plăcinta cu mere a bunicii și cheesecake-ul mamei mele”.

Actorul a avut probleme financiare și a locuit într-o dubiță

Jason Momoa a devenit cunoscut după ce l-a interpretat pe Khal Drogo în „Game of Thrones”. Doar că, după terminarea filmărilor la celebrul serial, actorul nu a avut suficienți bani pentru a se întoarce acasă. Astfel, el a închiriat împreună cu un prieten o dubiță, în care a locuit o perioadă.

„Uitându-mă prin telefon am găsit asta. (…) În timp ce filmat GOT am avut o mică pauză. Eram prea faliți pentru a zbura înapoi acasă așa că am închiriat o dubiță în Belfast și am condus în jurul minunatei Irlande căutând cea mai mare halbă pentru Guinness. Am văzut că este perfect peste tot. Atât de mulți oameni frumoși și povești pe care le prețuiesc din acele vremuri. Cele mai simple momente mi le amintesc cel mai des. Încă îmi este dor de familia mea. A fost un drum lung și simt că de abia încep”, a povestit Jason Momoa pe Instagram.

