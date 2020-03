Iulia Ionescu ne spune ce ne așteaptă pe viitor

Iulia Ionescu, noua prezentatoare a emisiunii „iLikeIT” de la Pro TV, a participat la începutul acestui an la cel mai mare târg de tehnologie ce a avut loc la Las Vegas – CES 2020 (Consumer Electronics Show).

În interviul ce ni l-a acordat în revista Unica de aprilie, Iulia Ionescu ne-a mărturisit că a văzut dispozitive și aplicații care ne vor schimba radical viața.

Prezentatoarea a rămas impresionată de televizoarele care se învârt și trec foarte ușor de pe orizontal pe vertical, dar foarte mult i-au plăcut și gadgeturile pe care le folosesc asiaticele pentru a încetini procesul de îmbătrânire, un fel de asistenți virtuali, bazați pe inteligență artificială, care în fiecare dimineață îți pot analiza tenul și recomanda o rutină zilnică pentru îngrijire.

Care au fost hiturile târgului?

Din punctul meu de vedere, cea mai importantă apariție de la CES a fost ideea celor de la NEON, un start-up din Silicon Valley, care a prezentat prima dată publicului conceptul de „oameni artificiali“. În viitorul apropiat vom interacționa în bănci, aeroporturi sau gări cu avatare digitale, capabile să empatizeze.

Ce ai testat?

Am băut apă colectată din aer cu ajutorul unor panouri solare. Am gustat celebrul „impossible burger“, 100% vegetal, dar cu gust de carne. Am aflat foarte multe informații despre mașinile viitorului. Giganții din tehnologie s-au asociat anul acesta cu mari producători auto, pentru a prezenta la CES soluții inteligente pentru autoturisme personale, dar și pentru mijloace de transport în comun. Am văzut însă și televizoare din 1945, radiocasetoafoane, pick-upuri și inovații care ar trebui să revoluționeze cumva industria de beauty.

Care crezi ca va fi „next big thing“ în România?

Oamenii sunt tot mai preocupați de sustenabilitate și modalități prin care putem avea o viață mai bună, mai sigură și în armonie cu natura. Cred că start-up-urile din zona asta vor avea un foarte mare succes.

Ce ne aduce noul an în social media?

TikTok este revelația momentului. A prins foarte repede la tineri, iar acum a început să aibă succes și în rândul profesioniștilor din diverse domenii. Oricine poate avea succes pe TikTok dacă vine cu ceva nou, dacă este original prin ceea ce face. Nu trebuie neapărat să cânți sau să dansezi.

Ce părere ai despre mitul că social media strică relaționarea dintre oameni?

Cred în echilibru și în impunerea unor limite în tot ceea ce facem. La fel este și cu consumul de zahăr sau cu jocurile video. Dacă nu avem grijă de noi și de relațiile noastre, nu o va face nimeni în locul nostru.

