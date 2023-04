Halle Berry a pozat goală pe balcon. Imaginea i-a vrăjit pe fanii actriței

Halle Berry se poartă ca o adolescentă îndrăgostită de când are convingerea că și-a găsit dragostea vieții. Acum, actrița a pozat dezbrăcată și a postat fotografia pe un cont de socializare.

Diva se iubește cu cântărețul și producătorul Van Hunt din timpul pandemiei și spune că relația o împlinește.

Halle Berry, pozată goală de iubit

„Fac ce vreau”, a scris vedeta, în vârstă de 56 de ani, în dreptul imaginii în care apare goală pe un balcon și bea vin. „Sâmbătă fericită”, le-a urat ea celor opt milioane de urmăritori. În fotografie, Berry își acoperă zona sânilor cu brațul și se aplecă peste balustrada balconului, tocmai pentru ca partea de jos să se piardă în umbră.

Fanii au rămas impresionați și au lăsat mai multe comentarii. Ba mai mult, mulți au recunoscut că au făcut zoom pe fotografie sperând să vadă mai mult. „Sunt vinovat, am mărit poza”, a spus un fan plin de speranță, în timp ce altul a întrebat: „Cine este fotograful?

Când cineva a răspuns că iubitul lui Berry, Van Hunt, a făcut fotografia, Berry a răspuns: „Tu câștigi!”.

„Sunt o persoană complet diferită, cred că mi-a îmbunătățit fiecare aspect al vieții”

Berry a confirmat că are o relație cu Hunt, în vârstă de 53 de ani, în septembrie 2020, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit. În martie 2021, Hunt a declarat pentru Entertainment Tonight că relația sa cu Berry influențează totul, de la muzica lui la calitatea de părinte.

„Sunt o persoană complet diferită, cred că mi-a îmbunătățit fiecare aspect al vieții”, a spus el.

Mai târziu în acel an, în octombrie, Berry – care o are pe fiica Nahla, în vârstă de 15 ani, cu fostul ei iubit Gabriel Aubry și pe Maceo, care are nouă ani, cu Olivier Martinez – a spus că a venit în sfârșit timpul să găsească un bărbat care să o facă fericită. Și doar câteva luni mai târziu l-a numit pe Hunt „dragostea vieții ei”.

„Pe lângă regizarea primului meu film, am găsit și dragostea vieții mele. Am eșuat de atâtea ori, încât acum știu cum arată dragostea adevărată”, a spus ea.

Actrița a dansat și topless pentru iubit

De când relația ei a înflorit s-au schimbat și fotografiile de pe Instagram. Halle Berry nu este la prima experiență de acest gen.

Luna trecută, diva a pozat goală în fața unei oglinzi aburite, iar de Ziua Îndrăgostiților a dansat topless pentru iubitul ei și a postat filmulețul pe un cont de socializare. „Faci ca totul să fie simplu @vanhunt”, a scris actrița pe Instagram, în dreptul filmulețului cu pricina.

Halle Berry, experiențe negative cu bărbații pe care i-a iubit

„A avut câte­va experienţe negative cu bărbaţii, dar Van a învăţat-o să iubească din nou şi să se iubeas­că pe ea însăşi“, a dezvăluit o sursă pentru UsWeekly.

Halle lasă în urmă trei mariaje. Între 1993 și 1997, actrița a fost căsătorită cu fostul jucător de baseball David Justice, în perioada 2001 – 2005 cu artistul R&B Eric Benet, iar între anii 2013-2016 a fost soția actorului francez Olivier Mertinez.

