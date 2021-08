EXCLUSIV Alina Vîlcu, arhitect „Visuri la cheie”, despre trucurile ei de înfrumusețare

Alina Vîlcu este architect și face parte din echipa show-ului de televiziune “Visuri la cheie”, care transformă visurile oamenilor mai puțin norocoși în realitate. Alina este mereu ocupată cu proiectele profesionale pe care le are, dar, cu toate acestea, își face mereu timp și pentru ea. Vedeta de televiziune se poate declara împlinită și pe plan personal, având o familie frumoasă – un soț și un băiat, Tudor, în vârstă de 14 ani.

Special pentru revista Unica, Alina Vîlcu a dezvăluit care sunt trucurile la care ea apelează pentru a se menține mereu într-o formă excepțională. De asemenea, Alina ne-a spus și care sunt lucrurile de care ține cont când își compune ținutele vestimentare.

Cum te menții într-o formă atât de bună? Ai anumite trucuri sau ritualuri de înfrumusețare?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Încerc să nu mănânc compulsiv, limitez cât pot dulciurile, produsele lactate și cerealele. În schimb, mănânc multe legume, pește și carne, căteodată. Cât mai neprocesat, cât mai aproape de sursă. Fac în fiecare zi meditație și yoga de două ori pe săptămână, mai merg pe jos, mai merg cu bicicleta, masaj săptămânal… cam asta ar fi. Mă bag la somn devreme, mă trezesc devreme. Seara îmi pun pe față cremă și folosesc și o cremă de ochi. Când sunt la mare, mereu folosesc loțiune cu protecție 50. Și, mai nou, pentru că m-a “inundat” celulita, am început niște sesiuni cu un aparat cu radiofrecvență. Nu sunt o persoană foarte disciplinată cu sportul sau cu mâncarea, dar încerc să le combin atât cât pot, să nu mă frustrez.

Acasă fac yoga, citesc, gătesc, dansez și stau mult de vorbă cu soțul meu. Ne place să ne povestim ce am făcut în ziua respectivă, ne vin idei, ne stimulăm mult unul pe altul din punct de vedere intelectual. Mesele în 3, cu băiatul nostru, Tudor, sunt din ce în ce mai rare. El este la vârsta la care își stabilește independența (14 ani) și îl las să facă ce simte din punctul ăsta de vedere. Și mai este cu noi micul poodle roșcat pe nume Muffin, care ne-a schimbat vibe-ul de 2 ani de când îl avem. Oricât de stresați sau tensionați am fi, ne binedispunem instant cu el.

Având un simț estetic atât de bine dezvoltat, arhitecții au și un stil vestimentar foarte interesant. Care este relația ta cu hainele/încălțămintea/accesoriile vestimentare – preferi anumite branduri, obișnuiești să modifici hainele după gustul tău?

Ador să îmi compun ținute, mă super relaxează, mă amuză și îmi place să exprim stări diferite. Nu am branduri de suflet, încerc să descopar mereu chestii noi. La mine în dulap lucrurile variază între Chanel, Miniprix, Jaquemus, Zara, HM, Isabel Marant, Golden Goose… you name it. Mă îmbrac destul de des în VPM Atelier, mi se par mega chic și, având în vedere că le-am creat design-ul de showroom, am o anumită afinitate pentru tot ce fac. Și da… majoritatea pieselor sunt modificate de mine și apoi recompuse diferit. Acum nu mai am așa mult timp și mi s-a stricat și mașina de cusut, dar până nu demult, îmi făceam singură piese vestimentare mai simple.

În funcție de ce criterii îți compui ținutele vestimentare?

Încerc să nu fie previzibile, să compun elemente din mai multe stiluri – să zicem o fustă pix foarte elegantă cu un hoodie mare sau piese din oufit de yoga cu pantofi cu toc. Am zile în care simt să mă îmbrac în culori de pământ, ton pe ton, sau zile în care amestesc tot soiul de printuri și culori. Sunt însă foarte atentă la felul în care diferite texturi se combină, bine sau rău, între ele.

Foto – Facebook