Demi Moore a dezvăluit că a fost violată la vârsta de 15 ani

Celebra actriță, acum în vârstă de 56 de ani, a făcut mărturisirile într-un interviu în care își promova autobiografia.

Pe când era doar o adolescentă, după ce timp de mai mulți ani s-a plimbat prin toată țara, mama lui Moore, Virginia King, a început să o ducă în baruri pe fiica sa pentru a atrage atenția bărbaților.

Actrița și-a amintit cum, într-o seară, când s-a întors acasă, a găsit un bărbat în vârstă care avea cheia casei ei. Bărbatul a violat-o, după care a întrebat-o: „Cum e să fii vândută pentru 500 de dolari?”

„A fost viol și o trădare devastatoare”, a scris Demi Moore în cartea sa.

Întrebată dacă crede că a fost vândută de mama sa, actrița a răspuns: „În adâncul inimii mele, nu. Nu cred că a fost o tranzație directă, dar ea totuși i-a dat acces în casă și m-a pus în calea pericolului”.

Demi Moore s-a născut în New Mexico, dar tatăl ei biologic a părăsit-o pe mama sa înainte ca ea să se nască.

A fost crescută de mama sa și de cel de al doilea soț al acesteia, Dan Guynes, despre care a crezut că este tatăl ei adevărat până la vârsta de 13 ani când a găsit certificatul de naștere.

Atât tatăl adoptiv, cât și mama sa erau alcoolici, iar Virginia a încercat de mai multe ori să se sinucidă.

În cartea sa, Demi povestește cum a încercat odată să îi salveze viața mamei sale.

„Îmi amintesc că mi-am folosit degetele, degetele mele mici de copil, să încerc să scot pastilele din gura ei”, a scris Moore în carte.

În anii adolescenței, mama ei și Guynes nu mai erau împreună. Atunci, cele două s-au mutat la Hollywood, unde a avur loc violul.

La scurt timp după asta, la vârsta de 16 ani, Demi Moore s-a mutat din casa mamei sale și și-a început cariera în actorie.

.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9

— Good Morning America (@GMA) September 23, 2019