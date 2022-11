Daniela Crudu a făcut primele declarații despre bărbatul împreună cu care va avea un copil. Fosta asistentă de televiziune este mai fericită ca oricând.

Daniela Crudu trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Este însărcinată și are alături un bărbat care o iubește și o acceptă așa cum este.

Daniela Crudu a revenit în România, însărcinată în trimestrul al doilea

Dacă până acum a preferat să îl țină departe de ochii curioșilor pe cel care îl vrea alături toată viața, fosta asistentă a decis că a venit vreme ca toată lumea să îl cunoască.

Daniela Crudu locuiește în Suedia, însă de curând a revenit în țară, moment în care a dat și un interviu pentru Xtra Night Show, în care a vorbit despre iubitul ei.

„Iubitul mă ajută cu tot ce poate”

„E cuminte și mă ajută cu tot ce poate. Îți dai seama că nu știe ce să facă ca să îmi fie ușor și mie, să nu mă agit, să nu mă stresez, că eu sunt și agitată și imediat îmi vin nervii”, a dezvăluit Crudu, citată de Spynews.

Acesta a mărturisit că din cauza sarcinii, în ultima perioadă este mai irascibilă, însă iubitul ei face tot posibilul ca ea să fie bine.

De asemenea, Daniela a explicat că a preferat să aibă un partener care nu este cunoscut.

„Nu sunt eu destul de cunoscută?”, a glumit vedeta.

„De exemplu, dacă era el cunoscut ok, dar așa să îmi iau pe unul care să vrea să devină cunoscut pe spatele meu, n-aș fi acceptat niciodată”, a mai spus Daniela Crudu.

Cum a fost cucerită Daniela Crudu de iubitul ei

Fosta asistentă de televiziune a povestit cum a reușit să o cucerească iubitul ei.

Potrivit Danielei, a fost atrasă de naturalețea lui și de sufletul lui bun.

„E un băiat simplu, adică nu vrea să pară altceva, e natural și mă iubește. Nu e golan, e cuminte, e sincer. Cu asta m-a cucerit, cu naturalețea lui și cu faptul că e un om bun și mai rar un om bun cu adevărat. Are sufletul bun. Chiar ne potrivim și ne iubim, asta e cel mai important”, a mai spus Crudu.

Daniela Crudu, însărcinată. Ce schimbări a făcut în alimentație

Fosta asistentă este însărcinată în al doilea trimestru și spune că deja a făcut schimbări în alimentație.

Daniela a mărturisit că sarcina i-a făcut câteva probleme, mai ales în primele două luni, când s-a simțit foarte rău. De asemenea, nu mai poate consuma orice, ca înainte, alegând acum să consume mai mult fructe și legume.

„Îmi e rău de la carne, eu care mâncam în fiecare zi. Acum nu mai mănânc deloc. Mănânc doar fructe, croissante, dar nu îmi mai place să mai mănânc manacare. Mi-a fost primele două luni rău de tot”, a spus Crudu pentru sursa citată anterior.

De asemenea, Daniela Crudu a renunțat la cafea și energizante.

„Parcă acum obosesc mai repede. Am mâncat un corn, am mâncat un fruct. Trebuie să mănânce bebelușul. Acum mai am energie, dar cred că, în curând, o să mi se termine energia. Eu trebuie să dorm după-amiaza, acum m-am obișnuit să dorm ziua”, a mai zis ea.

Reacția mamei Danielei Crudu la aflarea veștii

Ca orice mamă, și cea a Danielei Crudu a fost extrem de încântată că va deveni bunică. Potrivit fostei asistente, mama sa ar vrea să îi fiecare alături la fiecare pas din sarcină, însă ea spune că nu are acum nevoie de ajutorul mamei. Totuși, o va chema atunci când îi va crește burtica și nu se va mai putea mișca cu ușurință.

„Mama îmi dă mesaje în fiecare dimineață. Vrea să vină, dar i-am zis că nu e cazul acum. Eu sunt la început și nu am acum nevoie, dar când o să îmi crească burtica și o să mă mișc mai greu, o să am nevoie de ea”, a afirmat Daniela Crudu.

Sursă foto: Facebook