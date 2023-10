Chef Cătălin Scărlătescu a împlinit 51 de ani. Cum arăta bucătarul în copilărie și adolescență

Chef Cătălin Scărlătescu a împlinit 51 de ani. Juratul „Chefi la cuțite” este pasionat de bucătărie de la vârsta de doar 2 ani și vorbește mereu cu bucurie despre copilăria lui. Ocazional, Cătălin Scărlătescu împărtășește și fotografii din copilăria și adolescența sa.

A fost un copil carismatic și un tânăr chipeș. În iunie anul acesta, cu ocazia Zilei Copilului, Cătălin Scărlătescu a postat pe Instagram o imagine cu el din școala generală. „1 Iunie regulamentar, cravată, insignă… și multă gastronomie”, a scris în dreptul imaginii.

Cum arăta chef Cătălin Scărlătescu în copilărie și adolescență. Azi a împlinit 51 de ani

Din 1990 până în 2002, Cătălin Scărlătescu a lucrat în Germania. S-a întors în România cu multă experiență și cu aceeași pasiune din copilărie pentru bucătărie.

Cătălin Scărlătescu și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie în sânul familiei, care l-a inspirat. „Să vă spun ceva: pe mine, de la maternitate m-au adus direct la restaurant, pentru că ai mei toți lucrau în branșa asta. Toți, părinți, unchi, bunici, toți au fost în industria asta. Practic, eu am învățat să merg ținându-mă de fețele de masă din restaurant”, povestea chef Cătălin Scărlătescu în decembrie 2022, pentru Știri Directe.

Prima oară a gătit singur la doar 7 ani. „Eram singur în casă, muream de foame și am sunat-o pe bunica pe fix să-mi spună cum să fac mâncare. Și am făcut cu bunică-mea la telefon o mâncare de cartofi. A fost cea mai scumpă mâncare de cartofi pe care am făcut-o vreodată în viața mea. A costat telefonul foarte mult”, a glumit juratul „Chefi la cuțite”.

Care este prima amintire a lui chef Cătălin Scărlătescu

Și prima amintire a lui Cătălin Scărlătescu este legată tot de mâncare. La vârsta de 2 ani, juratul „Chefi la cuțite” își amintește că a mâncat pentru prima oară ciocolată, în tortul aniversar. Bucătarul are amintiri și cu bunicii și străbunicii, care i-au făcut sărbătorile de iarnă mai frumoase.

„Aveam o străbunică spectaculoasă și un străbunic fantastic. (…) Ne duceam la ei cu vreo 2-3 zile înainte de Crăciun și era o harababură în bucătărie tot timpul. Nu existau aragaze, era doar o plită de-aia tip cizmă și tot timpul era câte un ceaun pe foc, câte o oală, o cratiță și tot timpul băgam coceni pe foc. Ei și, copil fiind, 3-4 ani, că până la 5-6 ani i-am prins, după aia s-au prăpădit, nu făceam eu mare lucru, dar le aduceam ceapă, încercam să curăț usturoi”, povestea Cătălin Scărlătescu în ianuarie 2023, pentru Spynews.

Cum a scăpat chef Cătălin Scărlătescu de kilogramele în plus

Chef Cătălin Scărlătescu formează din 2021 un cuplu cu actrița Doina Teodoru (33 de ani), câștigătoarea sezonului 3 „iUmor”. Între bucătar și actriță este o diferență de vârstă de 18 ani. Doina a urmat cursurile Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, în prezent jucând în piesele mai multor teatre din Capitală și nu numai.

De mai mulți ani, Cătălin Scărlătescu se luptă cu kilogramele în plus. Ultima oară a dat jos 50 de kilograme mâncând doar legume și fructe, salate și plante, nuci și migdale.

„Am mâncat doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să țină un astfel de regim fără să consulte medicul”, povestea chef Cătălin Scărlătescu în trecut, pentru VIVA!.

Foto: Instagram; Facebook