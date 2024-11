Cei mai sexy bărbați chei din 2024. Dwayne Johnson a fost detronat

Într-o lume în care carisma și încrederea sunt sinonime cu chelia, 2024 a văzut o creștere continuă a popularității unora dintre cei mai sexy bărbați chei de pe planetă. Aceștia au reușit să-și îmbrățișeze factorul de strălucire și au cucerit inimile a milioane de oameni din întreaga lume. De la vedete de la Hollywood la regali precum Prințul William, acești bărbați chei fac furori.

Top 6 cei mai sexy bărbați chei din 2024

Reboot Online a făcut cercetări științifice pentru al treilea an consecutiv și a reușit să încoroneze oficial cel mai sexy bărbat chel din 2024. Experții au analizat zâmbetul, factorul de strălucire craniană, atractivitatea vocală, înălțimea, precum și interesul global de căutare „sexy” pentru a produce clasamentul celui mai sexy bărbat chel din lume.

Prințul William

Prințul William ia din nou coroana pentru cel mai sexy bărbat chel din 2024, cu un scor aproape perfect de 9,9 din 10. Prințul de Wales s-a clasat pe primul loc în 2021, a alunecat pe locul al doilea în 2022 și a revenit pe primul loc în 2023, unde a rămas și anul acesta. 16.800 de oameni au căutat imagini „fără cămașă” și în care ale regalul apare „gol”. Scalpul său neted a obținut un punctaj impresionant de 74% pentru luminozitate fața sa a obținut 72% din proporția de aur iar atractivitatea sa vocală este evaluată cu 9,9 din 10.

Citește și: Kate Middleton, schimbată total după tratamentul cu chimioterapie. Prințesa de Wales a revenit în public, la Remembrance Day

Citește și: Rita Ora, reacții mixte după apariția la MTV European Music Awards. Ținutele impresionante ale vedetelor

Dwayne Johnson

Învingându-l pe Vin Diesel în top 5, Dwayne „The Rock” Johnson este al doilea cel mai sexy bărbat chel din 2024, cu un scor de 8,9 din 10.

În ciuda noului său film Red One, criticii dezamăgiți, el își poate găsi consolare în clasamentul său, în timp ce urcă pe poziția a doua după ce în 2023 s-a aflat pe șapte.

Acesta a obținut un punctaj de 54% pentru zâmbet, 8.1 pentru atractivitatea vocii, în timp ce căutările „sexy Dwayne Johnson” au ajuns la 34.200.

Shaquille O’Neal

Legenda baschetului Shaquille O’Neal a avut un salt uriaș, de pe locul al 9-lea pe locul 3, cu 8.8/10. Analistul sportiv și fost baschetbalist are o înălțime de 2,16 m, fiind cel mai înalt bărbat chel din listă, acesta furând primul loc pentru cel mai atractiv bărbat din punct de vedere vocal, cu 9.95/10. În plus, Shaq are o poziție ridicată pentru percepția media pozitivă (7,8/10).

Citește și: Cum arată casa Anei Baniciu și a lui Edy Kovacs. Artista a renovat locuința veche din 1927 a bunicii sale

Citește și: Monica Bîrlădeanu, schimbare radicală de look. „Nu mai semeni cu Bîrlădeanca!” Cum arată cu părul creț

Kelly Slater

După ce a petrecut cu Prințul Harry luna trecută, surferul profesionist Kelly Slater a câștigat un loc în primele cinci cu o notă de 8,7 din 10. În ciuda faptului că este una dintre cele mai scunde celebrități de pe listă, la 1,75 m, Kelly compensează cu scoruri ridicate în raportul de aur (71%), factorul de strălucire (72%), percepția media (8,14/10) și dimensiunea zâmbetului (55%). Surferul obține, de asemenea, un impresionant 8,6 din 10 pentru atractivitatea vocală, demonstrând că alura unui „tip surfer” este încă sexy în 2024.

Terry Crews

Gazda America’s Got Talent, Terry Crews atinge locul 5 cu un scor de 8,61 din 10. Acesta a acumulat 9.480 de căutări anuale de „dezbrăcat” și „fără cămașă”, ceea ce ăl urcă în clasament, alături de un scor al cheliei strălucitoare de 72%.

Danny DeVito

Ceea ce îi lipsește lui Danny DeVito în înălțime, el compensează cu siguranță prin străluciarea craniană (72%) și căutări ale cuvântului sexy asociate numelui său: 13.800. Cu un scor general de 8,58/10, actorul de renume mondial se înscrie în listă pe locul șase pentru prima dată.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News