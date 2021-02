Ce afecțiuni grave are Florin Zamfirescu: „Dacă nu iau 18 pastile zilnic, mor”

Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Acesta a mărturisit de curând că dacă nu respectă tratamentul dat de medici, starea sa se poate agrava rapid.

Marele actor a împlinit pe 12 aprilie 2020 vârsta de 71 de ani și, deși a mai vorbit în public despre problemele pe care le are, a povestit recent că trebuie să ia zilnic un pumn de pastile pentru diverse afecțiuni.

Cea care îl ajută, îl îngrijește și îl ține sub observație mereu este soția sa, Daciana Toma, care este medic de profesie.

„Tatiana este medic de familie. Ea are grijă de mine. Am de toate, diabet de tip 2, tensiune oscilantă, atac de panică am făcut. Iau vreo 18 pastile pe zi, sunt cam multe, dar dacă nu le iau o săptămână, mor! Aşa mi-a spus doctorul. Le iau, sunt bine acum, verde. Să trăiesc 100 de ani!”, a declarat marele actor, într-un interviu la Antena Stars.

Daciana Toma este ce-a de-a patra soție a actorului. Florin Zamfirescu are un băiat, Vlad – de profesie regizor, din prima căsnicie și o fată, Ștefana – profesoară de teatru -, din cea de-a doua căsătorie cu actrița Valeria Sitaru. Cea de-a treia soție a fost actrița Cătălin Mustață cu care a fost căsătorit timp de 20 de ani și de care a divorțat în anul 2012.

