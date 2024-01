Antonia, despre fața ascunsă a celebrității: „Mi s-a aruncat cu gheață în cap” / Video

Antonia a ajuns rapid la inimile oamenilor după ce s-a lansat pe piața muzicală din România. Cu o voce de neconfundat și un chip greu de uitat, artista a urcat ușor în clasamentele muzicale, iar piesele ei sunt auzite deseori pe posturile de radio. Doar că nu totul este atât de frumos precum pare.

Invitată în podcastul „Badassmom”, realizat de Giulia Anghelescu, iubita lui Alex Velea a dezvăluit cum arată, de foarte multe ori, viața unui artist atunci când nu se află pe scenă. Aceasta a mărturisit că a fost agresată și blamată de mai multe ori din motive inimaginabile.

Antonia, despre provocările unui artist

Viața unui artist nu este deloc ușoară. Deși celebritatea este un lucru la care mulți visează, aceștia nu știu cum este să te afli mereu în centrul atenției, cu tabere de oameni care aruncă răutăți gratuite la tot pasul. Deși preferă să stea departe de conflicte, artista a dezvăluit că a fost nevoită să suporte, de câteva ori, agresiuni nu doar verbale, ci și fizice.

Antonia a povestit cum, odată, în timp ce se afla în club, niște persoane i-au aruncat cu gheață în cap.

„Încerc să nu bag lumea în seamă care vrea să îmi facă rău, mulți au avut grijă să îmi arate că nu mă plac. Am fost în cluburi în care mi s-a aruncat cu gheață în cap, eu ca să nu fiu vulcanică, am lăsat-o așa. Am avut multe faze în care lumea a fost rea, ori că sunt frustrați, ori că nu mă plac”, a afirmat artista.

„Oamenii sunt răutăcioși, am tot ignorat faze de-a lungul timpului, am mai avut și eu reacții, dar foarte rar. Că dacă ești persoană publică și ai reacții.. nu ai voie. Nu mai pun la suflet acum, nu mă interesează, au fost multe comentarii urâte gratuite, fără să fac nimic. E greu pentru că le aduni, iar dacă ai o reacție și te cerți, tot tu ești de vină. Cel mai bine e să nu bagi în seamă, dar sunt om”, a mai spus ea.

Artista a fost atacată după un concert

Peripețiile nu s-au încheiat pentru Antonia doar cu întâmplarea din acel club. Cântăreața s-a aflat în centrul unui adevărat scandal după ce a susținut un concert la Galați. Cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, iubita lui Alex Velea a aflat că bunicul ei a murit. A concertat, dar nu a mai rămas după eveniment să facă poze cu fanii, așa cum se întâmplă de obicei. Astfel că oamenii au criticat-o dur și chiar au atacat mașina în care ea se afla.

„Și mie mi-a murit bunicul când eram în drum spre Galați și am aflat cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Cu toate astea, am cântat, mi-am făcut job-ul, după am coborât de pe scenă și am plecat imediat. Nu am mai putut să stau la poze, într-adevăr, că nu am mai avut stare. Ulterior, mă înjura lumea pe internet că nu îmi e rușine, că ei au stat afară cu copiii în frig, îmi băteau în dubă, urlau, dar nu aveam ce să fac. Nu pot să stau să le explic de fiecare dată ce se întâmplă în viața mea. Asta mi se pare cel mai greu în această industrie, faptul că niciodată nu poți să reacționezi. Ești cea mai taxată dacă ești așa”, a explicat Antonia Iacobescu.

De ce alege Antonia să nu meargă la emisiuni și podcasturi

O fire emotivă, Antonia se confruntă deseori cu emoțiile sale. Astfel că, de cele mai multe ori preferă să nu accepte invitațiile de a participa la emisiuni sau podcasturi.

„Eu am așa niște lucruri, eu nu pot să mă exteriorizez așa ușor. Alex chiar se descurcă peste tot, dar în interiorul meu mă oftic, că nu vede lumea cum sunt eu. Așa sunt și cu cântatul, în anumite locuri, nu la toate concertele noastre. Dar când simți multă presiune ți se blochează vocea. Am emoții și la 5000 de oameni, dar când sunt live-uri și trebuie să le filmez sau evenimente private sau chiar și podcast-uri, eu nu prea apar la podcast-uri. În ultima perioadă am fost la câteva”, a precizat ea.

De asemenea, cântăreața spune că se bucură din plin de sprijinul lui Alex Velea, care o ridică de fiecare dată când are moralul la pământ.

„Este foarte importantă susținerea partenerului într-o relație, extrem de important, altfel te simți singur. Normal, îi ai pe părinții tăi, în primul rând, dar dacă stai în casă cu alt om, trebuie să fie și el prezent acolo, în viața ta. Adică, eu nu trăiesc viața mea și el pe a lui. Când suntem căzuți moral, și chiar ne nimerim să fim amândoi în același timp, Alexandru e cel care se ridică și pe el și pe mine. Omul ăsta merită un premiu, efectiv, deci este foarte puternic. Este puternic rău de tot. E important ca omul de lângă tine să te susțină, că altfel, poți să o iei razna. Dacă ești mai sensibil, poți să o dai în altele mai rele, dacă nu ai suport”, a explicat Antonia.

