Alex Dima, reacție dură pe Instagram: „Un sentiment de furie. Asta simt”

„Un profund sentiment de furie. Asta simt. De cateva zile tin legatura cu medici din spitale. Unii sunt speriati, sunt epuizati, nu au proceduri, echipamente de testare. Suntem in aceasta situatie din cauza unor imbuibati, slugi, spagari, lacomi, hoti, netrebnici si nemernici! Ii vedem, ii stim si acceptam de zeci de ani. Ei au distrus sistemul de sanatate. Opresti, fluturi, dragneni, ponti, melescani, basesti, fireni, nastaseni, tariceni, iohannesieni, orbani si lista asta nu se mai termina”, a scris Alex Dima pe contul său de Instagram.

„Pe toti ii stim prea bine! Dar i-am lasat sa ne conduca. In spatele lor stau altii cu aceleasi metehne, stapani de locuri, institutii si sisteme. Pana mai zilele trecute, in loc sa faca rost de echipamente pentru spitale, se jucau de-a guvernarea si motiunea de cenzura iar mai devreme, cativa ani, s-au jucat cu justitia. Totul pentru a-si pastra posterioarele tabacite in jilturile puteri si pentru a nu intra la puscarie. Ani la rand, am urlat mizeriile pe care le comit. Dar poporul i-a acceptat si votat”, a continuat el.

Acesta a continuat cu un îndemn adresat tuturor românilor.

„Nu stiu cum vom scapa de acest coronavirus, dar stiu sigur ca de virusii care ne-au condus in toti acesti ani, care au pus stapanire pe tot si toate trebuie sa scapam! Altfel, vom tot muri cu zile!

Acum stati in case, dar cand vom scapa, iesiti, implicati-va, uniti-va, luptati pentru drepturile si comunitatile voastre, candidati! Trebuie sa ii schimbam si sa ne schimbam! Ca sa scapam!”, a atenționat Alex Dima.

