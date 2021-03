O tânără a murit electocutată în cadă, după ce a scăpat telefonul mobil în apă. Fiul ei de patru ani a găsit-o

O altă tragedie s-a petrecut în Rusia din cauza utilizării telefonului mobil în cadă, în timp ce este în priză la încărcat. Victima a fost de data aceasta Anastasia Scherbinina, în vârstă de 25 de ani. Tânăra a intrat în cadă, dar pentru că aștepta un apel important și nu mai avea baterie la telefon, a băgat dispozitivul la încărcat într-un prelungitor și le-a pus pe o etajeră.

La un moment dat, femeia a răspuns la telefon, dar l-a scăpat din greșeală în apă și odată cu el a căzut în cadă și prelungitorul. Din cauza șocului electric, Anastasia a murit pe loc. Zgomotul i-a atras atenția fiului său de patru ani, care a intrat în baie și și-a văzut mama fără suflare.

Băiețelul, care era crescut doar de mama sa, și-a sunat bunica, iar aceasta a alertat serviciul de ambulanță. Medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic.

„Băiatul crede că mama sa este tratată la spital. Încă așteaptă să se întoarcă acasă după ce se face bine”, a dezvăluit o rudă. Micuțul va trece acum în grija bunicii sale.

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate din ce cauza a murit tânăra, potrivit știrileprotv.ro.

Citește și: Madonna, în ipostaze sexy la 62 de ani: „Arăți bine, dar n-ai pic de clasă”

Ce a rugat-o Nelu Ploieșteanu pe fiica sa înainte de a fi intubat

Oana Roman, acuzată că și-a internat mama la un azil. Unde se află acum Mioara Roman

Gina Pistol, noi detalii despre viața de mămică: „Mă declar o femeie fericită”

Alte tinere au murit electrocutate în cadă din cauza telefonului mobil

În ultimii ani, alte tinere și-au pierdut viața în același mod. La finalul anului trecut, Olesya Semenova, o tânără de 24 de ani din Arhanghelsk, Rusia, a murit electrocutată în propria cadă, după a scăpat în apă telefonul mobil pe care îl pusese la încărcat

„Am țipat, am scuturat-o, dar era palidă, nu respira și nu dădea semne de viață. Mi-a fost foarte frică. Când am atins-o, am primit un șoc electric. Era un smartphone în apă, se încărca”, a declarat prietena tinerei decedate, care a găsit-o.

„Tragedia ne amintește încă o dată că apa și un aparat electric conectat la rețea sunt incompatibile. Același lucru este valabil pentru orice dispozitiv mobil. Dacă îneci un smartphone, cel mai rău lucru este eșecul acestuia. Dar când este conectat la rețea, vedem care sunt consecințele”, a declarat un oficial rus.

Mai multe astfel de accidente s-au întâmplat în Rusia de-a lungul anilor. O adolescentă a murit în timp ce asculta, în cadă, muzică la căștile conectate la un telefon care se încărca de la priză.

În 2019, o jucătoare de poker recunoscută la nivel internațional s-a electrocutat și ea în baia sa, cu uscătorul de păr. Fata a murit cu patru înainte să împlinească 27 de ani. Trupul Lilyei Novikova a fost găsit în baie de un vecin, care fusese alertat de părinții fetei, după ce aceasta nu mai răspundea la telefon.

Fata lucra ca inginer design și terminase facultatea tehnologică prestigioasă din Moscova Bauman.

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro