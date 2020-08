Ce se va întâmpla cu pensiile de la 1 septembrie. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat la începutul săptămânii că există o certitudine în ceea ce privește creșterea pensiilor de la 1 septembrie. Cu toate acestea, ministrul nu a precizat care va fi procentul de majorare, spunând că se fac „mai multe scenarii” în acest sens.

„Pensiile vor creşte. Este şi o obligaţie, şi o determinare pe care o avem, ca, în pofida situaţiei generate de pandemie, cu efect direct asupra economiei, să facem ce trebuie făcut pentru ca românii să aibă pensiile crescute de la 1 septembrie şi acesta este un angajament ferm pe care Guvernul îl face. Mai avem câteva zile până când Ministerul Finanţelor va termina evaluarea – eu am obiceiul să vorbesc despre cifre, sume şi decizii doar când am în faţă toate elementele. Se fac, într-adevăr, mai multe scenarii, dar nu are sens să vă confirm sau să vă înaintez alte cifre, pentru că nu aceasta este abordarea pe care eu, personal, o am. Aştept ca Ministerul Finanţelor să ne pună la dispoziţie evaluarea necesară cu privire la încasările în buget în această perioadă deosebit de dificilă din economie şi, în funcţie de ceea ce găsim, cu toată transparenţa, vom explica ce se poate face, în ce calendar şi aşa mai departe”, a explicat Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

sursa foto – 123rf.com

