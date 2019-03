Statutul de „miliardar prin forţe proprii” al lui Kylie Jenner a stârnit controverse

Dintre cei 41 de tineri miliardari cu vârsta sub 40 de ani, Kylie Jenner este singura femeie. Fondatoarea „Kylie Cosmetics”, în vârstă de 21 de ani, este pentru prima oară în clasamentul realizat de Forbes, cu o avere estimată la 1 miliard de dolari. Aceasta le-a întrecut chiar și pe prințesele moștenitoare Alexandra Andersen a Norvegiei (22) și pe sora acesteia, Katharina (23), ocupantele primelor poziții trei ani consecutiv.

Încă de anul trecut, apariția ei pe coperta Forbes, ca parte a celor mai bogați tineri americani ce și-au câștigat singuri averea, a fost aspru criticată. Jenner provine din celebra și bogata familie Kardashian, cunoscută pentru reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians”. Acolo a și apărut pentru prima oară în fața camerelor de filmat, la vârsta de 10 ani, și a devenit cunoscută, asemeni celorlalți membri ai familiei: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, conform News.ro.

Deși tânăra susține că părinții nu au ajutat-o cu bani pentru a demara afacerea cu firma de cosmetice și merită atributul „prin forţe proprii”, mulți spun că averea familiei a contat mai mult decât abilitățile sale în domeniul anterprenoriatului.

„Ce încerc să spun este că am avut o platformă, dar niciun ban nu a fost moştenit”, declara Kylie Jenner.

De asemenea, Forbes a transmis ce termeni definesc titlul primit de regina Instagramului: „Ca să fim clari, Forbes defineşte «prin forţe proprii» o persoană care a construit o companie sau care a făcut avere pe cont propriu şi nu din moştenirea unei părţi sau în totalitate”.

Kylie Jenner a fondat brandul „Kylie Cosmetics” în 2015, cu 250.000 de dolari, câștigați din modeling și aparițiile la TV. Compania are şapte angajaţi cu normă întreagă şi cinci, cu jumătate de normă. Sora lui Kim Kardashian este considerată și o persoană extrem de influentă în social media. Aceasta are 128 de milioane de fani pe Instagram. Prima fotografie cu fetița ei și a rapper-ul Scott Travis, Stormi Webster, a atins un record mondial de like-uri: 18 milioane.

Sursă foto: Northfoto.com