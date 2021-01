Pandemia are efecte devastatoare asupra afacerilor, iar acest lucru este vizibil la fiecare pas. În Marea Britanie, un pub deschis în anul 1565 din centrul Oxfordului se închide la finalul lui ianuarie, conform Agerpres.

Pub-ul „The Lamb and Flag” a fost deschis timp de 455 de ani și a fost frecventat de autorul „Lord of the Rings”, J.R.R. Tolkien și de prietenul său C.S. Lewis.

„The Lamb and Flag, ca multe alte afaceri din industria ospitalității, a fost puternic afectat de pandemie”, a afirmat, într-un comunicat, Steve Elston, trezorier adjunct al St. John’s. Elston a anunțat că pub-ul se va închide pe 31 ianuarie, potrivit Libertatea.

Pub-ul este denumit după simbolurile asociate în mod tradițional cu Sfântul Ioan Botezătorul, „The Lamb and Flag”. Din 1997, profiturile generate de bar au început să fie folosite pentru a finanța burse pentru studenți la St John’s College.

Pub-ul a anunțat însă că persoanele care primesc bursele respective nu vor fi afectate de închiderea afacerii, întrucât St John College va finanța în mod direct bursele.

Foto: 123rf.com și Profimedia

