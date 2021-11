Alin are nevoie de 10.000 euro pentru un tratament de lungă durată. De aproape zece ani, băiatul se luptă cu cancerul cerebral

Text: Cristian Burcioiu

De aproape zece ani, Alin-Gabriel Amariei, din comuna constănțeană Castelu, e prins în vâltoarea unei crâncene lupte în care miza este chiar viața lui. Băiatul care acum are 13 ani, a trecut, cu curaj și cu speranță, prin ședințe de chimioterapie al căror număr l-a pierdut, prin procedee menite să ”topescă” tumora care i s-a cuibărit în creierul mic, ba chiar și printr-o complicată operație pe creier. Resturile tumorale din capul copilului pot fi totuși dizolvate, sunt de părere medicii turci care-l tratează, dar pentru asta Alin are nevoie mai mult decât oricând de ajutorul semenilor. O singură etapă de tratament și investigații poate ajunge și la 10.000 de euro, o sumă uriașă pentru părinții lui!

Bolnav de cancer cerebral de la patru ani

Când boala i s-a cuibărit în corp, Alin nu știa ce i se întâmplă. Avea doar patru anișori. Brusc, un copil sănătos, care până atunci nu luase vreun medicament, a devenit pacientul spitalelor unde specialiștii aveau să-l supună la tot felul de tratamente și analize. Investigațiile computerizate (RMN-uri, CT-uri) și ședințele de chimioterapie au fost primele arme pe care oncologii le-au folosit împotriva tumorii formate în creierul mic al copilașului. A urmat, tot în Turcia, la ”Amerikan Hastanesi”, și o operație pe creier, intervenție chirurgicală în timpul căreia Alin a intrat de trei ori în stop cardio-resporator. Chirurgii au folosit pentru extirparea tumorii procedeul ”gamma knife” – un “bisturiu” cu raze gamma cu ardere fixă, care dă posibilitatea tratării tumorilor cerebrale profunde, greu accesibile operaţiilor obişnuite.

”Lasă, mamă, că o să treacă și o să scap!”

Soarta i-a zâmbit copiului – un mic erou care nu abandonat lupta nici măcar când totul părea pierdut -, și acum, la ani distanță de la diagnosticare, Alin se simte ceva mai bine. Un ”bine” care se traduce printr-o viață normală împărțită între orele de curs – băiatul este elev în clasa a V-a -, și timpul petrecut la joacă, alături de copiii de vârsta lui. Durerile de cap s-au rărit și nu mai sunt atât de violente, la fel și stările de vomă.

”Resturile tumorale rămase după operație nu s-au mai mărit și nici nu s-au multiplicat. Au încremenit, mulțumim lui Dumnezeu, la aceeași dimensiune. De aceea, au dispărut durerile și stările de vomă care erau foarte violente și dese. Așa, copilașul nostru, care luptă eroic, din răsputeri, poate duce o viață ceva mai normală…Îl mai doare capul din când în când, dar atunci tot el ne îmbărbătează pe noi și spune ”Lasă, mamă, că o să treacă și o să scap!”. Și apoi se duce la școală sau la joacă”, ne-a spus Mihaela Amariei (37 de ani), mama lui Alin.

Alex merge în Turcia o dată la trei luni, pentru investigații

Lupta cu maladia ce-l chinuie de aproape un deceniu și care îi poate fi fatală este, însă, departe de a fi câștigată. Alin – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, trebuie să meargă regulat în Turcia, la ”Amerikan Hastanesi”, din Istanbul. Specialiștii turci au apreciat, folosind rezultatele analizelor, că un interval de trei-patru luni este optim pentru a putea ține boala sub control și pentru a putea interveni în timp util în cazul apariției unor complicații.

Fiecare etapă de tratament le scoate părinților din buzunar între 2.500 de euro și 10.000 de euro

Însă, fiecare drum pe care băiatul îl face în Turcia – echivalentul unei șederi de cel puțin o săptămână – , înseamnă cheltuială pentru părinții săi care fac sacrificii financiare uriașe pentru a reuși să-și ducă copilul la tratament. Și astfel să-i ofere șansa la viață! Investigațiile computerizate, analizele, tratamentul, dar și costurile necesare transportului, cazării și ale mâncării depășesc 2.500 de euro. Uneori, în funcție de protocolul personalizat gândit de echipa medicală pentru Alin, costurile ating chiar și 10.000 de euro!

”Vă rog, ajutați-ne să-l salvăm pe Alin!”

”În scurt timp vom pleca iar în Turcia pentru controlul periodic, așa cum o facem o dată la trei, patru luni. Alin are deja programare…De data aceasta, costurile se vor ridica la cel puțin 10.000 de euro pentru că este vorba de mai multe investigații de specialitate – oncologie, endocrinologie, neurochirurgie, oftalmologie. Plus RMN-uri și CT-uri…Alin va fi operat și de cataractă pentru că vederea îi este afectată, ca urmare a bolii de care suferă, în proporție de 60 la sută…Afecțiune care, după lăsarea serii, îl transformă într-un copil care nu mai vede și care are nevoie de ajutor pentru a putea merge. Alin luptă, dar mai mult nu poate să facă…Avem nevoie de susținere financiară pentru a continua, pe termen lung, acest tratament salvator care ne costă chiar și 10.000 de euro într-o etapă. Nu putem să ne oprim, nu putem să riscăm să nu ne mai ducem în Turcia la control și tratament…Ar însemna să riscăm viața copilului nostru! De aceea, îi rog pe toți aceia care ne pot fi aproape să ne ajute să-l salvăm pe Alin!”, este apelul disperat al mamei lui Alin

