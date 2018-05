Rapperul american Snoop Dogg, în vârstă de 46 de ani, ia lecții de gătit de la Martha Stewart cu care a legat o prietenie neobișnuită.

“M-a învăţat cum să fiu un adevărat ‘chef ‘de fier în bucătărie. Este foarte interesată de modul în care aşezi mâncarea pe farfurie, lucru pe care eu îl făceam în grabă, dar ea mă învaţă să fiu mai calculat, ca un adevărat profesionist. Sunt în curs de învăţare“, a declarat artistul american citat de Metro.

Citește și: Rapperul Snoop Dogg va concerta la București în luna august

De asemenea, rapperul a învățat-o pe Martha cum să prepare șunca și sandviciurile cu cârnați. Snoop Dogg consideră că el și Martha Stewart au o relație de prietenie „specială”.

Rapperul va veni în București, pentru a susține un concert la Arenele Romane pe data de 29 august.

Snoop Dogg, pe numele său adevărat Calvin Cordozar Broadus Jr, s-a născut pe 20 octombrie 1971 și şi-a început cariera de rapper la începutul anilor ’90, dar s-a implicat şi în actorie, apărând în noua versiune a filmului “Starsky şi Hutch” (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite.

Citește și: O poezie – bilet pentru concertul Snoop Dogg

Printre hiturile sale se numără “Who Am I (What’s My Name)?”, “Gin and Juice”, “Groupie Luv”, “From tha Chuuuch to da Palace”, “Beautiful”, “Drop It Like It’s Hot”, “That’s That Shit”.

Snoop Dogg şi-a lansat cel de-al 15-lea material discografic de studio, “Neva Left”, în mai 2017, acesta fiind urmat de albumul gospel “Bible of Love”, care a apărut pe piaţă în luna martie a acestui an.

Sursă foto: Shutterstock