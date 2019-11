Top 5 super seriale în care călătorim în timp

Mi-au plăcut întotdeauna filmele despre călătoriile în timp și îmi aduc aminte cu plăcere și cu un pic de emoție de ”Back to the Future”, unul dintre cele mai tari filme despre ”Time Travel” în care tânărul Marty McFly se întoarce în timp pentru a-și salva copilăria și prietenii. Regizat de Robert Zemeckis și jucat impecabil de Christopher Loyd și Michael J.Fox, Back to the Future I a luat premiul Oscar pentru efecte speciale în 1985 și este pe locul 36 în topul celor mai bune filme ale lumii. Super tare.