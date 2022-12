People’s Choice Awards 2022, cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Lista câștigătorilor

Publicul a ales și E! a sărbătorit cele mai apreciate personalități din industria filmului, muzicii și pop culture. Gala premiilor People’s Choice Awards 2022 a fost găzduită de Kenan Thompson la Barker Hangar, în Santa Monica.

Anul acesta E! a înmânat premiul People’s Icon lui Ryan Reynolds, actor, producător, scenarist și antreprenor, People’s Champion Award lui Lizzo, artistă premiată cu Emmy și Grammy, iar trofeul Music Icon a mers către Shania Twain, cântăreață și compozitoare cu cinci statuete Grammy în palmares.

Ceremonia a inclus un recital dinaminc marca Shania Twain, care a cântat o serie de piese cunoscute și noul single “Waking Up Dreaming,” dar și un moment din partea nominalizatei la categoria New Artist of 2022, Lauren Spencer Smith, care a interpretat piesa ei “Fingers Crossed.”

Lista câștigătorilor People’s Choise Awards 2022

Câștigătorii Galei din 2022 a People’s Choice Awards sunt:

THE MOVIE OF 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

THE COMEDY MOVIE OF 2022

The Adam Project

THE ACTION MOVIE OF 2022

Top Gun: Maverick

THE DRAMA MOVIE OF 2022

Don’t Worry Darling

THE MALE MOVIE STAR OF 2022

Chris Hemsworth

THE FEMALE MOVIE STAR OF 2022

Elizabeth Olsen

THE DRAMA MOVIE STAR OF 2022

Austin Butler

THE COMEDY MOVIE STAR OF 2022

Adam Sandler

THE ACTION MOVIE STAR OF 2022

Elizabeth Olsen

THE SHOW OF 2022

Stranger Things

THE DRAMA SHOW OF 2022

Grey’s Anatomy

THE COMEDY SHOW OF 2022

Never Have I Ever

THE REALITY SHOW OF 2022

The Kardashians

THE COMPETITION SHOW OF 2022

The Voice

THE MALE TV STAR OF 2022

Noah Schnapp

THE FEMALE TV STAR OF 2022

Ellen Pompeo

THE DRAMA TV STAR OF 2022

Mariska Hargitay

THE COMEDY TV STAR OF 2022

Selena Gomez

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2022

The Kelly Clarkson Show

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2022

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

THE COMPETITION CONTESTANT OF 2022

Selma Blair

THE REALITY TV STAR OF 2022

Khloé Kardashian

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2022

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

THE SCI-FI/FANTASY SHOW OF 2022

Stranger Things

THE MALE ARTIST OF 2022

Harry Styles

THE FEMALE ARTIST OF 2022

Taylor Swift

THE GROUP OF 2022

BTS

THE SONG OF 2022

About Damn Time – Lizzo

THE ALBUM OF 2022

Midnights – Taylor Swift

THE COUNTRY ARTIST OF 2022

Carrie Underwood

THE LATIN ARTIST OF 2022

Becky G

THE NEW ARTIST OF 2022

Latto

THE MUSIC VIDEO OF 2022

Anti-Hero – Taylor Swift

THE CONCERT TOUR OF 2022

BTS

THE COLLABORATION SONG OF 2022

Left and Right – Charlie Puth and BTS

THE SOCIAL CELEBRITY OF 2022

Selena Gomez

THE SOCIAL STAR OF 2022

MrBeast

THE COMEDY ACT OF 2022

Kevin Hart: Reality Check

THE GAME CHANGER OF 2022

Serena Williams

THE POP PODCAST OF 2022

Archetypes: Meghan Markle

Vedete pe covorul roșu al galei din 2022 People’s Choice Awards

Vedetele au făcut un adevărat show de modă pe covorul roșu al galei People’s Choice Awards 2022. La eveniment au venit Heidi Klum, Olivia Wilde, Ellen Pompeo și Ryan Reynolds.

Heidi Klum a ales pentru această ocazie o rochie mini, în alb și verde, în timp ce Olivia Wilde a ales o ținută mai îndrăzneață.

Deși a primit premiul pentru podcastul anului, Meghan Markle nu a putut participa la eveniment, întrucât marți seară a fost prezentă la gala Ripple of Hope, unde ea și Harry au primit premiul pentru lupta împotriva rasismului.

Vezi în Galeria FOTO cum s-au îmbrăcat vedetele la People's Choice Awards 2022

Sursă foto: Profimedia