Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu sunt fondatoarele proiectului One Night Gallery. Prietene de 15 ani, ele au vrut să își îmbine calitățile și aptitudinile și au pus împreună baza acestui proiect, arătând lumii că arta nu are limite și că tinerii artiști vizuali români merită promovați. Sorina are 33 de ani și este mama unui copil de 7 ani, coordonând proiectele One Night Gallery de trei ani. La rândul ei, Mădălina are 33 de ani și este pasionată de tot ce înseamnă research pentru proiectele galeriei și de crearea de povești în care joacă cei trei pisoi ai ei. Am stat de vorbă cu ele, pentru a afla mai multe despre cum s-a adaptat arta într-o lume îngenuncheată de pandemie.

One Night Gallery reprezintă prima galerie de new media art din România. Pentru cineva care nu este familiarizat cu acest concept, ce înseamnă „new media art“?

Acest termen descrie experiențele artistice vizuale realizate prin intermediul noilor tehnologii, iar pentru noi reprezintă core-ul proiectului nostru. Încă de la început ne-am propus să-i provocăm pe artiști să folosească noi instrumente de creație, care să dezvolte experiențe artistice multidisciplinare și un nou mod prin care publicul să interacționeze diferit cu arta. New media art include artă digitală, animație, artă virtuală, artă interactivă, computer graphics, jocuri video, artă generativă și exemplele pot continua.

Care sunt avantajele pe care le prezintă new media art – atât din perspectiva artiștilor din spatele operelor de artă, cât și a publicului care ajunge să se bucure de ele?

Cel mai important avantaj este că poate schimba rolul publicului din vizitator în explorator, pentru că arta poate deveni astfel interactivă, reușind să capteze și atenția unor noi generații care tind către astfel de experiențe. Tehnologia poate aduce în centrul atenției arta.

„Avantajul de a crea experiențe care se pot întâmpla atât într-un spațiu fizic, cât și într-unul virtual ne-a ajutat foarte mult în inventivitatea unui nou mod de a gândi expozițiile.“

Într-un an atât de surprinzător și altfel a fost loc de artă în viața orașului? Cum s-a adaptat One Night Gallery la noul context?

În 2020, arhitectura expozițiilor One Night Gallery a fost diferită în funcție de momentul în care am avut programate vernisajele.

Expozițiile noastre îmbină arta cu tehnologiile emergente, precum realitatea augmentată, video-mapping, instalații interactive, inteligență artificială și astfel am avut instrumentele perfecte și know-how-ul pentru a ne adapta, însă provocarea a fost cum să păstrăm în continuare în off­line interacțiunea cu publicul în condiții de maximă siguranță.

La final de februarie am avut expoziția cu studioul de video-mapping Aural Eye la Casa Universitarilor, ultima expoziție unde am avut un public de peste 2 000 de persoane într-o singură seară. Apoi au apărut restricțiile pandemiei și One Night Gallery a devenit o expoziție de două zile, care a putut fi vizitată și pe timpul zilei, spre deosebire de formatul nostru clasic, de o singură seară.

Aceste noi perspective ne-au făcut să reinventăm conceptul art-show-urilor noastre imersive și să conturăm cea de-a paisprezecea ediție One Night Gallery, care a avut loc în iunie, sub forma unui tur artistic al orașului, în care puteai descoperi lucrările ilustratoarei Alina Bohoru.

Soluția pe care am găsit-o a fost să folosim, ca și în cazul proiectului realizat împreună cu glo™, doar vitrine, fațade și terase ca spații expoziționale, fiind găzduiți de 13 spații partenere din centrul orașului.

Tot în acest an am ieșit și prima oară din București și am avut o expoziție itinerantă la Timișoara, în colaborare cu Asociația Timișoara Capitală Culturală 2021. Aici am fost găzduiți de Muzeul Corneliu Miklosi, iar publicul care a venit la expoziție a putut să descopere un spațiu expozițional extins prin proiecții, instalații și personaje în realitate augmentată.

Și tot în acest cadru deloc simplu, glo™ v-a adresat o propunere de colaborare pentru o expoziție de artă mai altfel. Ce anume este special la acest proiect?

E important de menționat că glo™ este parte­nerul expozițiilor One Night Gallery încă de la primele noastre ediții și ne-a ajutat să ne dezvoltăm și să ne extindem arealul de experiențe și a avut mereu curiozitatea și curajul de înțelege tehnologiile pe care le folosim și modul în care se aplică în artă.

Astfel că în iunie, în cadrul One Night Gallery Love Alina Bohoru, am dezvoltat o instalație interactivă, în vitrinele galeriei 1001 Arte, care îmbină două lumi și stiluri diferite într-o singură lucrare.

A fost una dintre instalațiile cele mai spectaculoase și de impact din expoziție, respectând în același timp normele de siguranță, astfel încât formatul acesta a devenit nucleul expoziției de acum. Conceptul cu care a venit glo™ de a aduce destinațiile exotice pe un singur bulevard este cu siguranță ingredientul de bază al acestui proiect și credem că este important de subliniat modalitatea prin care implementarea campaniei OFFCOURSE este de fapt un demers cultural și artistic care sprijină în această perioada atât artiștii, cât și businessurile care ne găzduiesc expoziția.

O expoziție de destinații exotice, în mijlocul iernii, în viziunea a nouă artiști români – care este firul roșu al acestui eveniment cultural deloc obișnuit?

Expoziția stradală pe care am curatoriat-o face parte dintr-o campanie mai amplă semnată de glo™, OFFCOURSE, menită să demonstreze că întotdeauna putem avea perspective diferite și că ne putem bucura de ele, oricât de contradictorii ar părea. Cu planurile fizice de călătorii anulate, provocarea noastră a fost să recreăm pe Calea Victoriei, denumită aproape o lună OFFCOURSE Boulevard, cele mai exotice destinații, prin diferite experiențe new media art. Astfel, pentru a doua oară anul acesta, am reușit să transformăm diferite locuri iconice din centru în spații expoziționale. Novotel, Hilton, 1001 Arte, Zăganu Craft Beer sau A1 au devenit portaluri imaginate de artiști către Bali, Chile, Tokyo, Ibiza sau Madagascar.

„Expozițiile noastre îmbină arta cu tehnologiile emergente, precum realitatea augmentată, video-mapping, instalații interactive, inteligență artificială“

Conceptul campaniei glo™ vorbește despre un an OFF și ON în același timp, în care planurile anulate pot fi înlocuite cu evenimente neplanificate. Câte planuri vi s-au anulat anul acesta și cum ați ajuns la ideea unui itinerar cultural?

Uitându-ne în urmă, într-adevăr, planurile la început de 2020 erau destul de diferite, cu proiecte prin care exploram new media art pentru un public foarte extins. Însă, trecând de provocările și dificultățile care au venit pe parcurs, 2020 a fost totodată o oportunitate de a adăuga în portofoliu proiecte noi, de a depăși granițe virtuale, și nu neapărat, și de a forma o comunitate poate chiar mai unită decât înainte. Cele mai de succes manifestări realizate anul trecut au fost cele în care am reușit să păstrăm și o componentă offline, cum este RADAR Contează – show de video-mapping care a putut fi urmărit online sau de la ferestrele caselor, în timp ce 20 de artiști din 10 orașe din România proiectau, în același timp, mesaje de încurajare și animații special realizate pentru această temă – și proiectele One Night Gallery Love Alina Bohoru și OFFCOURSE Boulevard, a căror arhitectură a fost sub forma acestui tur artistic prin care redescopereai centrul orașului. A fost una dintre puținele modalități prin care ne puteam întoarce la o viață urbană, culturală, menținând, în același timp, normele de siguranță socială.

Dacă ar fi să alegeți momentul cel mai OFF din anul care a trecut, care ar fi acela?

Cu siguranță a fost momentul de după prima ediție One Night Gallery care a avut loc la finalul lui februarie. La doar două săptămâni după aceasta urma să aflăm că toate planurile pe 2020 vor trebui schimbate din cauza pandemiei. Am trecut prin diverse sentimente, însă am știut că trebuie să privim vestea ca pe o provocare de ne dezvolta și în alte direcții, mai puțin explorate până în acel punct.

Dar momentul când v-ați simțit cu adevărat ON?

După primul proiect realizat în totalitate lucrând de acasă. A fost un show de video-mapping transmis live pe canalele noastre și pe Radio Guerrilla, iar la final am sărbătorit împreună cu artiștii implicați și cu întreaga echipă pe Zoom. Deși nu existase nicio întâlnire față în față cu niciun colaborator, era prima dată când reușeam să ducem la bun sfârșit un proiect în care fuseseră implicați peste 40 de oameni și urmărit de un public mai numeros ca la orice ediție obișnuită – peste 45 000 de spectatori.

„OFFCOURSE Boulevard este de fapt un demers cultural și artistic care sprijină în această perioada atât artiștii, cât și businessurile care ne găzduiesc expoziția.

Pe același fir, ce idei spontane v-au salvat de capcana plictiselii și a rutinei?

Pentru noi, 2020 a fost un an la fel de aglomerat ca și cei precedenți, însă cu mai multe provocări în a schimba arhitectura proiectelor noastre. Proiectele de video-mapping RADAR Contează, lansarea primei Biblioteci de resurse New Media Art, primul curs de animație, cea de-a doua ediție One Night Gallery alături de Alina Bohoru, care a avut loc în iunie în București și apoi a devenit și prima noastră expoziție itinerantă, punând-o în scenă și în Timișoara.

Avanpremiera unei noi instalații de artă unice în lume – am transformat fuselajul unui Boeing 737 într-o instalație de lumini și sunet – CORE by RADAR –, care a fost concepută de echipa noastră în frunte cu Mihai Cojocaru, directorul nostru artistic.

Am închis anul cu un proiect de colaborare între patru artiști – lansarea primei tapiserii care prinde viață prin realitate augmentată – un covor „zburător” cu o scenă de animație 3D.

Cum va arăta 2021 pentru arta românească și pentru One Night Gallery?

Faptul că tehnologia și experiențele digitale sunt caracteristici native ale inițiativelor noastre, iar contextul actual accelerează și mai mult folosirea tehnologiei, ne va ajuta să dezvoltăm o serie de concepte noi pentru experiențele din cadrul ONG.

Totodată, vom continua să colaborăm cu artiști cărora le oferim acces la tehnologie și know-how-ul nostru, care să îi ajute să transpună viziunea lor creativă în noi medii digitale, și ne vom adapta în funcție de măsurile noi care vor apărea.

Continuăm strategia la care am început să lucrăm anul trecut – și anume de a ne axa pe educație și pe mediile de creație artistice prin care poți dezvolta conținut offline, dar și online, și ne vom axa pe experiențe care au la bază virtual production, precum și abordări curatoriale noi în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cu proiectele noastre conexe.

Ceea ce ne propunem este dezvoltăm pilonul de artă și tehnologie din proiectele proprii sau curatoriate de noi, astfel încât să susținem arta autohtonă și să contribuim la dezvoltarea unui sector emergent din România, cel de new media art.