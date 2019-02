Gabriela Cristea a apelat la o metodă ingenioasă pentru a o obișnui pe fiica sa că va avea o surioară

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se tem de reacția pe care o va avea micuța Victoria, în vârstă de 1 an jumătate, atunci când surioara sa se va naște, motiv pentru care au început încă de acum să o învețe cum să se poarte cu un bebeluș și au apelat la o metodă ingenioasă pentru asta: „Noi, în perioada asta, ne ocupăm foarte mult de ea (n.r. Victoria, fiica lor) când vine vorba de joacă. Mai ales Tavi, că el nu are o burtă așa mare și are flexibilitate să se joace cu copilul. Tavi a cumpărat și un cărucior mic de bebeluși pentru Victoria, i-am cumpărat și un bebeluș de Crăciun, cadou, și este joaca cu bebe. Tavi a învățat-o că trebuie să-l iubească pe bebe și sper să se întâmple la fel și cu cel mai nou membru al familiei noastre, bebelușa cea nouă.

Cele mai multe jocuri le fac ei doi și asta ne-am propus, să stăm cât mai mult cu ea și o să încercăm să facem la fel și după nașterea celui de-al doilea copil. Victoria este într-o perioadă în care își face jucărie din absolut orice. Se joacă cu pet-uri de plastic, cutii. Bebelușul cel nou nu va fi o jucărie pentru ea, ci un partener de joacă”, – a explicat Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.

Sursă foto: Instagram