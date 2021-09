EXCLUSIV! Interviu cu Mihaela Gáspár: trucurile de frumusețe pe care nu ți le spune nimeni

Mihaela Gáspár este cunoscută în online drept The Beauty Therapist, fiind make-up artist și creator de conținut în zona de beauty. Ea a împărtășit într-un interviu exclusiv secretele ei de culise – de la carieră la trucuri de beauty.

De unde denumirea de „The Beauty Therapist”? „Fratele meu este psiholog și psihoterapeut, de aceea el este responsabil cu bunăstarea sufletească a oamenilor, iar eu urma să mă ocup de aspectul lor exterior”, a povestit ea. „Astfel identitatea de terapeut al frumuseții a fost cea mai bună alegere. Pentru mine beauty therapist înseamnă mult mai mult decât un nume, reflectă o parte din ceea ce sunt, o persoană care dorește să transmită mai departe din cunoștințele sale fetelor și femeilor; îmi doresc să le ajut să scape de teama de a ieși nemachiate din casă și de rușinea unui ten cu imperfecțiuni”.

Mihaela este convinsă că frumusețea merge dincolo de machiaj: „Când ne gândim la termenul beauty, automat asociem acest domeniu cu produsele de machiaj, mintea fiind convinsă că acestea ne fac mai frumoase; însă frumusețea este mult mai mult de atât. Adevărata frumusețe pornește din interior și se reflectă la exterior. Sunt un terapeut al frumuseții și vreau ca femeile să poată apela la mine cu încredere, să-și depășească blocajele mintale, să-și învingă fricile și să aibă grijă de ele însele […]. Iar de când m-am certificat și în cosmetică, sunt mai în măsură să le ofer clientelor mele sfaturi despre îngrijirea tenului. De altfel, fac constant sesiuni de îngrijirea tenului și machiaj personalizat și persoanelor care mă urmăresc pe Instagram, Facebook, blog sau YouTube„.

Ești o iubitoare de frumos, fiind make-up artist și cosmeticiană. Din această perspectivă, care crezi că sunt trendurile în materie de beauty care nu se vor demoda niciodată, în opinia ta?

Fac parte din categoria persoanelor care nu urmăresc trendurile, sunt trecătoare și nici nu ni se potrivesc tuturor. Știu că în cultura românească există această înclinație către trend, dar cred că fiecare femeie și fiecare bărbat are dreptul la opinie atunci când vine vorba de propriul corp. Sunt o susținătoare a conceptului de acceptare corporală, drept urmare, sunt atentă la ceea ce se poartă, dar mai ales la cum se adaptează stilului unui client. Cred că, mai ales noi, femeile, ne-am obișnuit prea mult să corespundem unor norme și standarde. Ce ar fi dacă, în secolul XXI, am adapta mai mult aceste standarde și trenduri la particularitățile și nevoile noastre?

O piele frumoasă și sănătoasă este și va rămâne mereu la modă. Pentru unele persoane este mai ușor, deoarece mama natură a fost foarte darnică; în timp ce pentru altele este o luptă lungă, dar care odată căștigată ne aduce o satisfacție sufletească fără egal.

Din adolescență am avut parte de un ten cu probleme și mulți ani m-am luptat cu acneea, însă, acum când am învățat de ce are nevoie tenul meu, dincolo de ceea ce se poartă, pot spune că trăiesc o adevărată mulțumire sufletească.

Dar, revenind la întrebare, machiajul natural, acel look no makeup, makeup look, o să fie mereu la mare căutare, deoarece, în doar câteva minute, putem să ne transformăm într-o versiune mai bună a noastră.

O urmăresc, de câțiva ani, pe Bobbi Brown și am învățat de la ea că machiajul nu este doar acela care se vede pe ten, este și cel care ne scoate în evidență trăsăturile fără să ne schimbe fizionomia, ea este cea care optează mereu pentru un look natural și fresh. Drept urmare, asta am aplicat și eu când am avut ocazia de a o machia pe Esther Perel, la una dintre conferințele sale din România.

Renumita terapeută de cuplu mi-a spus că nu vrea să fie de nerecunoscut, vrea însă să-i scot în evidență frumusețea naturală și să-i dau un aer cât mai fresh. Oare nu așa ar fi sănătos să gândim fiecare dintre noi atunci când vine vorba despre machiaj?

Dacă este să vorbim despre buze, rujurile nude și cele roșii au fost și sunt la mare căutare în industria de beauty, brandurile se luptă în lansarea nuanțelor noi care să se potrivească pentru fiecare dintre noi.

Ultimul trend este zâmbetul! Da, greu de crezut, însă acesta este cel mai bun accesoriu al nostru care ne înseninează ziua, chiar și atunci când afară este o vreme mohorâtă. Cu ajutorul lui putem transmite o energie pozitivă și un vibe bun, dincolo de faptul că ne și induce o stare psihologică de bine.

Deci, avem nevoie de puțină auto-cunoaștere, de încrederea că suntem frumoase, să nu ne mai comparăm cu modelele din reclame și apoi să adaptăm trendul stilului și felului nostru de a fi.

Revenind la propria persoană, o recomandare pe care o poate aplica fiecare dintre noi, este aceea de-a fi selective cu informația și locurile din care ne informă. Este OK să urmărim câteva conturi de Instagram și să răsfoim, câteva reviste, care s-au dovedit a fi surse de încredere pentru noi. Una dintre preferatele mele este chiar revista Unica, chiar acum, în timp ce răspund acestui interviu, am revista lângă mine și am răsfoit-o puțin pentru a afla noutățile și a vedea cum le pot potrivi cu cine sunt eu.

Cu ce trend din această zonă nu ai rezonat niciodată?

Hmmm, greu de zis, având în vedere că nu urmez cu sfințenie un anumit trend! (râde) Însă, dacă stau bine să mă gândesc,conștientizez că nu sunt vreo fană a machiajelor grafice. Se potrivesc unui număr foarte mic de persoane. Le văd, mai degrabă, pe podium decât în viața reală.

Legat de îngrijirea pielii, care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată și pe care vrei să îl dai mai departe?

Ce bună întrebare, mulțumesc! Să nu mă culc, niciodată, machiată. Recunosc că, de-a lungul anilor, au fost câteva dăți când am uitat de acest sfat, din varii motive, însă acum nu mai cad în această capcană. Demachierea este sfântă pentru mine. Și mi-a dezvoltat această rutină asemenea spălatului pe dinți.

Desigur că nu este vreo tragedie dacă nu ne demachiem o seară, din cauza oboselii; însă dacă se repetă repercusiunile se vor vedea pe tenul nostru. Acesta este un sfat pe care îl transmit și eu mai departe clientelor și urmăritoarelor mele, le recomand chiar și bărbaților să nu sară peste acest pas. Pentru ei este mai greu (nefiind atât de obișnuiți cu astfel de rutine), însă odată intrată în obicei demachierea devine din ce în ce mai ușoară.

Atunci când nu suntem machiate tindem să credem că nu este nevoie nici de demachiere – nimic mai greșit. Chiar și după o zi relaxantă, petrecută în confortul casei noastre, seara este „musai” să ne demachiem, iar dacă folosim o apă micelară… discheta cu siguranță nu va rămâne curată. Având atât de multe opțiuni și produse, este foarte ușor să mergem la culcare cu o piele curată și sănătoasă.

Care sunt trucurile tale pentru zilele în care vrei să te simți absolut fabulos?

Rujul roșu este primul truc la care apelez. Este unul dintre singurele produse care îmi dă o energie pozitivă și psihic simt că pot face tot ceea ce mi-am propus. Atunci când nu sunt pe grabă, îmi place să îmi creez un look complet, un fond de ten cu acoperire medie spre mare, bronzer, blush, smokey eyes în nuanțe pământii, 2 straturi de mascara, stilizarea sprâncenelor și rujul roșu.

Mai cred că pentru a ne simți fabulos, merită să ne creăm un look din cap până în picioare, o coafură care să ne placă, o ținută confortabilă, un machiaj pe măsură, încălțări comode și să nu uităm de parfum. Sunt de părere că parfumul ne completează ținuta și ne crește nivelul de încredere în propria persoană.

Dar pentru zilele în care nu vrei să depui prea mult efort?

Ce bine că există și astfel de zile. Nu-i așa? În aceste zile totul devine mult mai ușor, înlocuiesc fondul de ten cu un anticearcăn, pe care îl aplic pe zonele cu probleme și pe cearcăne, 2 straturi de mascara și un balsam de buze sau un ruj nude. În aceste zile, am grijă ca părul meu să arate bine, astfel mă simt și eu mai bine.

Ce nu lipsește niciodată din poșeta ta?

Pe lângă chei și telefon, am mereu la mine o trusă cu câteva produse must have. O pudră pentru retuș, balsam de buze și ruj nude(este ușor de aplicat și fără oglindă), mascara pentru sprâncene și o pilă. Cred că o astfel de trusă ne poate scoate din impas în multe cazuri.

Care este mantra ta?

Am două, una dintre acestea este „Beauty is an attitude” – cred cu tărie că atitudinea este cea care ne definește, iar machiajul trebuie să reflecte acest lucru. Eu mă machiez așa cum simt, fără să țin cont de trenduri, de cei din jur sau de alte aspecte care doar mă epuizează. Pot să mă simt la fel de frumoasă și atunci când nu port nici un machiaj, precum mă simt când aplic rujul roșu despre care vorbeam anterior.

Iar a doua mantră sună astfel „Less is more” – pentru mine machiajul este o formă de exprimare, cu ajutorul lui pot spune foarte multe,fără să folosesc cuvinte. De aceea nu cred că avem nevoie să exagerăm cu nimic, a ne păstra frumusețea naturală este cea mai bună alegere. Recunosc că, în adolescență, foloseam fondul de ten pentru a-mi ascunde imperfecțiunile, acum am învățat că este mai important să îmi îngrijesc tenul, să mă iubesc pe mine și să mă accept așa cum sunt cu părțile bune, dar și cu cele mai puțin bune.