Killa Fonic prezintă albumul BeetleJuice, inspirat din lumea și filmele lui Tim Burton

Albumul conține 11 piese și colaborări speciale cu Spike și 911. Killa Fonic a fost dintotdeauna fan al filmelor horror, al creațiilor lui Tim Burton și al atmosferei din familia Addams. Așa că, a încercat să creeze un astfel de vibe și în casa în care a petrecut două săptămâni alături de cei trei producători, pentru a compune piesele noului album.

Albumul poate fi ascultat pe platformele digitale și YouTube, iar în luna ianuarie 2021 va fi disponibil și în format vinil, în ediție limitată.



„Am avut la dispoziție această casă și posibilitatea de a-mi alege producătorii din echipa Global care îmi doream să meargă cu mine. A fost foarte tare, m-am simțit ca un copil care e într-un magazin cu jucării și își poate alege tot ce vrea. I-am ales pe Quick, 911 și Costi. I-aș fi ales pe toți, dar m-am limitat, pentru că eu îmi scriu singur piesele și nu aș fi făcut față altfel. Am lucrat cu toți trei concomitent și scriam încontinuu. Am numit-o Casa spiritelor înainte să ajungem acolo, dar acolo mi-am dat seama că i se potrivește perfect. Din seara în care am ajuns și până am plecat, am trăit această atmosferă și am avut parte de trăiri care făceau parte din filmul ăsta. Dar am râs în tot acest timp și ne-am continuat piesele“, a spus Killa Fonic.

Fiind un loc atât de special și profitând la maximum de izolare și timpul petrecut cu producătorii, au fost compuse și scrise două albume, BeetleJuice și încă unul care va fi lansat anul viitor.

„Noi ne-am propus să facem albumul ăsta, dar locul a fost incredibil de special, ne-am detașat de orice însemna viața noastră din București, am fost doar noi și natura. Am mai făcut un album în paralel cu BeetleJuice, care e mai matur ca niciodată și e complet alt gen“, completează Killa Fonic.

Piesele de pe albumul „BeetleJuice“ sunt redate vizual de câte un fragment video care ilustrează perfect întreaga lume a acestui proiect special, iar ultima piesă de pe album, „Vitamina“, aduce un videoclip alb-negru extrem de sugestiv pentru mesajul piesei.



Clipul și fragmentele video care însoțesc toate piesele de pe album au fost regizate de SAN și Killa Fonic, director de imagine a fost David Mogan, iar producția este semnată de Loops Production.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro