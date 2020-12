(P) Dăruiește zâmbete și emoție de Sărbători, cu ciocolata Toblerone în ediție specială

Crăciunul acesta, dăruiește-le oamenilor importanți din viața ta cadouri de suflet, care să stârnească zâmbete și emoție.

2020, anul care ne-a învățat pe toți ce contează cu adevărat

Lumea în care trăim acum e o lume a paradoxurilor. Interacționăm zilnic cu zeci, poate sute de oameni, dar ne conectăm din ce în ce mai puțin. Am ajuns să ne petrecem o bună parte a vieții în online, iar îmbrățișările, zâmbetele și întâlnirile cu cei dragi au fost înlocuite de like-uri sau emoji-uri.

Pentru că 2020 ne-a făcut pe toți să realizăm că zâmbetele oamenilor dragi contează cel mai mult pentru noi, Toblerone vine în ajutorul nostru cu niște cadouri inedite anul acesta – un ambalaj festiv pentru ciocolata pe care o știm cu toții, în formă de triunghi, un ambalaj care să stârnească zâmbete pe chipurile celor dragi, de care ne-a fost atât de dor.

Cu șapte variante noi și hazlii de ambalaj, Toblerone te ajută să dăruiești emoție tuturor persoanelor dragi.

Cinci dintre noile ambalaje surprind o serie de porecle haioase de iarnă, pentru el sau ea, precum My Deer One, My Ice Queen, My Snowflake, My Best Elf sau My Brrrave One. Celelalte două sunt mesaje jucăușe de iarnă, menite să aducă zâmbete și bucurie: Ice To See You, Have an Ice Day.

E imposibil ca mesajele Toblerone să nu te inspire sau să nu-ți amintească de un anumit om din viața ta! Pe scurt, anul acesta nu mai alegi cadoul pentru persoana dragă, ci poți lăsa persoana dragă să te inspire pentru cadoul potrivit.

Ce trebuie să mai știi e că fiecare dintre aceste mesaje amuzante împachetează același desert delicios Toblerone, cunoscut în întreaga lume pentru gustul său unic, un adevărat răsfăț cu ciocolată elvețiană, miere și bucățele de nuga, care încape perfect sub brad!