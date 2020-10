Ceasul inteligent, cel mai bun prieten

At Home Yoga Retreat este locul perfect pentru o escapadă. Aici, la Breaza, designerul Masha Verhoogt a amenajat împreună cu familia un resort de glamping în care iubitorii de yoga, și nu numai, se pot reconecta cu natura.

Aceasta este definiția conceptului de glamping: „glamorous” plus „camping”. Nopți liniștite petrecute în natură, în corturi confortabile cu design sofisticat. Iar la At Home Yoga Retreat nu lipsesc paturile generoase, textilele cochete și nici saltele încălzite, numai bune pentru serile ușor răcoroase.

Cel mai bun prieten în această escapadă mi-a fost noul ceas Huawei Watch Fit, care mi-a monitorizat experiența îndeaproape. Și mi-a amintit, de fiecare dată când l-am privit, că viața e roz (da, am ales ceasul în varianta roz pudrat! :-).

La ora de yoga cu Masha am conectat ceasul la aplicația Huawei Health (poate fi descărcată pe orice dispozitiv, indiferent de sistemul de operare), am selectat programul de yoga și am început încălzirea.

Prietenul inteligent mi-a arătat pe ecran ritmul cardiac, durata programului, caloriile consumate (doar 200? :-)) și, cel mai satisfăcător pentru mine, perioada de timp în care am ars grăsimi (20 de minute, yes!)

De altfel, Huawei Watch Fit are 95 de moduri de sport disponibile, de la mers la alergare, înot în mare, în piscină, bicicletă eliptică, yoga și multe, multe altele.

În plus, are 12 cursuri de fitness pentru antrenamente de interior personalizate, ilustrate și cronometrate. Îți este de un real ajutor când ai nevoie de inspirație pentru ora de fitness de acasă, cu atât mai mult cu cât ceasul cronometrează și te anunță prin vibrații când trebuie să schimbi exercițiul.

Apoi, a urmat ora de trekking, drumeția în natură în împrejurimile resortului din Breaza. Durata: 1 oră și 40 de minute. Număr de pași: 7.049. Distanța: 4.59 km. Calorii consumate: 348. Încălzire: 28 minute. Ardere de grăsimi: 59 minute. Moment favorit? La final, când am primit medalia și am văzut cât de bine am stat la capitolul arderea grăsimilor. Drumeție reușită.

După activitatea intensă din timpul zilei a venit momentul meu preferat. Să-mi monitorizez somnul. 🙂

Știai că 59% dintre români nu sunt satisfăcuți de calitatea somnului? Și că 94% dintre ei susțin că o calitate slabă a somnului le afectează calitatea vieții în general? Din păcate așa arată rezultatele celui mai recent studiu Huawei cu IPSOS.

Eu sunt perfect de acord că ziua bună se cunoaște de dimineață. Pentru că primul lucru pe care îl fac dimineața, după ce deschid ochii, este să verific ce scor am la somn. 🙂 Și în toate cazurile, starea în care mă simt, odihnită sau obosită, coincide cu scorul aplicației.

Așadar, după o noapte petrecută în cortul de lux, cu salteaua încălzită la maximum, m-am putut lăuda cu rezultate „normale” la fiecare dintre cei 7 indicatori monitorizați: numărul total al orelor de somn, somn ușor, somn profund, continuitatea somnului profund, REM – când apar visele, numărul trezirilor pe noapte, calitatea respirației în timpul somnului.

Funcția TruSleep recunoaște momentele în care utilizatorul adoarme și se trezește, monitorizează etapele de somn, ritmul cardiac în timp real, calitatea respirației și îți face o serie de recomandări pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului.

Utilizând tehnologia AI de la Huawei, dispozitivul poate identifica cu precizie probleme precum: dificultăți de adormire, somn superficial, neliniște, trezire timpurie, prea multe vise și un program neregulat de lucru și odihnă.

De altfel, eu am devenit mult mai riguroasă în privința orelor de somn după ce „m-a certat” aplicația că merg prea târziu la culcare și am conștientizat ce greșeli fac, deși nu m-am putut lăuda niciodată cu insomnie, dimpotrivă.

Concluzia este că funcția de monitorizare a somnului este favorita mea, pe lăngă cea care monitorizează nivelul de stres. Motivul e simplu. Țin la zenul meu și Huawei Watch Fit mă susține. 🙂

5 lucruri care-mi plac maxim la Huawei Watch Fit

Mă ajută să-mi păstrez sănătatea fizică și psihică, monitorizându-mi tot timpul ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge, nivelul de stres, calitatea somnului, exercițiile (și arderea grăsimilor). Este cel mai ușor ceas inteligent pe care l-am purtat până acum și am simțit asta imediat ce l-am pus la mână, are doar 34 g. Bateria se încarcă foarte repede și ține mult, până la 10 zile. Are opțiunea „find my phone” care m-a ajutat să-mi găsesc telefonul de nenumărate ori. Are o mulțime de fețe pe care le poți descărca și schimba în funcție de starea de spirit, de ținută, de vreme, de zodie sau de ce criteriu vrei. 🙂

Ah, și mă anunță când stau prea mult pe scaun. Cum ar fi acum, când scriu acest material. Am depășit limita de timp pentru stat la birou, așa că-mi iau la revedere și îți recomand să-ți faci un prieten nou. 🙂

P.S. Dacă preferi ceasurile robuste, poți testa și proaspăt lansatul Huawei Watch GT 2 Pro. Acesta este fabricat din safir, are un exterior mai dur și rezistent la zgârieturi, chiar și în timpul sporturilor în aer liber.

Accesoriul smart se laudă cu peste 100 de moduri de activități sportive, unele noi precum schiul, schiul fond, snowboardingul și golful. Modurile de schi monitorizează viteza medie a utilizatorilor, distanța, traiectoria, coborârea cumulativă, panta maximă, ritmul cardiac, saturația oxigenului din sânge și multe altele, cu mementouri vocale pentru mai multă siguranță.

