80% crestere a interesului pentru cursurile de reconversie profesionala, la inceput de 2021

Anul 2021 a inceput promitator pentru multi dintre romanii ce s-au intors din vacanta sarbatorilor de iarna. Ca in orice inceput de an, ne surprindem poate visand cu ochii deschisi la posibilitatile si dorintele pe care le avem. Fie ca este vorba de achizionarea anumitor bunuri, o investitie, sau de o schimbare majora pe plan profesional, in fiecare an ne lasam imaginatia sa zboare cat mai departe spre noi experiente si visuri ce asteapta sa fie indeplinite.

In top-ul preferintelor celor ce au ales sa inceapa 2021 pe bancile scolii, se afla cursuri precum cele de IT-Programare, SEO (Search Engine Optimization), Croitorie, Design Vestimentar, Bucatar, Frizerie, dar si Decorator amenajari interioare. Fata de lunile precedente, cererea pentru cursurile de calificare /reconversie profesionala a crescut cu 80%. Putem observa asadar o crestere semnificativa, explicata printr-o tendinta imbucuratoare a oamenilor, in ceea ce priveste interesul pentru dezvoltarea personala. Cautam noi forme de a ne exprima, de a ne descoperi, insa cel mai important, de a ne gasi fericirea in lucrurile care ne inconjoara si activitatile noastre. Putem doar presupune ca poate aceste decizii vin si in urma unui an ca un roller coaster de emotii, provocari si intrebari, ca o gura de aer proasptat pentru toti cei ce incearca sa se redescopere. Curiozitatea pentru un nou domeniu de activitate, sau gasirea unor modalitati creative de a ne imbunatati cunostintele, ce invatam nou in anul ce a inceput, au fost cu siguranta idei ce au declansat in randul ambitiosilor perspective incurajatoare.

Totul in jurul nostru se afla intr-o continua dezvoltare, iar cel mai important lucru de retinut din acest lucru ramane acela ca niciodata nu o sa fim destul de bine pregatiti, intotdeauna se poate mai mult, intotdeauna se poate mai bine si eficient. Ne gandim la cei ce nu si-au facut inca planurile pentru 2021 si le propunem o lista intreaga de hobby-uri noi de descoperit si cursuri interactive de urmat.

Lista completa se regaseste AICI!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro