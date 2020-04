Zodii de femei care ar face totul pentru bărbatul iubit

Berbec

Berbecul este guvernat de planeta Marte, planeta forței, cea care controlează și natura. Femeia-Berbec este dinamică, rapidă, plină de curaj și are puteri nebănuite. Este o femeie inteligentă și iubitoare, iar aceste două calități le folosește din plin atunci când este îndrăgostită. Planeta Marte, sub semnul căruia stă Berbecul, mai este asociată cu fierul. De aceea femeia-Berbec reușește să facă tot ceea ce-și propune, indiferent de obstacolele pe care le întâlnește în drum.

Iar dacă sacrificiul este pentru bărbatul pe care îl iubește, atunci nimic nu o va opri să ajungă acolo unde vrea ea sau partenerul ei. Fie că este vorba despre un proiect pentru serviciu, fie că este vorba despre o problemă de sănătate a iubitului sau un moft al acestuia, nativa în Berbec nu se va da înapoi de la nimic. Va alerga după semnături, după documente, va mobiliza forțe, va face tot ceea ce este nevoie pentru ca partenerul ei de viață să fie mulțumit. Este dovada supremă de iubire de care reprezentantele zodiei Berbec pot da dovadă.

Gemeni

Dacă în perioada în care nu are o relație stabilă, femeia-Gemeni este o fire aventuroasă, căreia îi place să experimenteze, egoistă și deseori fățarnică și infidelă, atunci când are un partener pe care îl iubește și în care crede, situația se schimbă la 180 de grade. Aceasta se implică trup și suflet în relație și își folosește atuurile pentru ca lucrurile să meargă ca unse. Iar dacă bărbatul din viața ei are nevoie de ceva, femeia-Gemeni va avea grijă să-i satisfacă această nevoie.

Devine o fire stabilă și puternică, total schimbată față de femeia care era în perioada în care nu era implicată într-o relație. Va fi pe aceeași lungime de undă cu bărbatul ei, numai că, din punctul ei de vedere, în cuplu, acesta trebuie să ocupe locul 1.

Leu

Așa cum este animalul care îi reprezintă zodia, femeia-Leu este foarte puternică și capabilă să țină în spate întreaga familie, dacă este nevoie. Bărbatul ei nu este doar persoana de care s-a îndrăgostit, ci este egalul ei în drepturi și intelect. Iar dacă va fi necesară intervenția ei, Leoaica nu va ezita să-l sprijine, ajute și să-l facă să iasă la liman. Și nu doar pentru că sentimentele sunt atât de puternice pentru sufletul ei pereche, dar și pentru că este în avantajul ei ca lucrurile să iasă bine în familie. Este foarte importantă pentru ea imaginea alor ei în societate, pentru că este conștientă că aceasta este o reflexie a însăși persoanei ei. De aceea se va lupta cu tot arsenalul ca ”Leul” ei să o poată scoate la capăt.

Săgetător

Femeia Săgetător este foarte fidelă și afectuoasă, poate reprezentanta din zodiac la care aceste două calități sunt exacerbate. Dacă iubitul ei sau soțul ei rămâne fără serviciu, îl va sprijini financiar atât cât va fi nevoie, dacă acesta își dorește sau nu un copil, femeia –Săgetător nu se va opune, deși va încerca să îl convingă să-i facă și ei pe plac. Dacă nu va reuși, aceasta nu va renunța la partener pentru dorințele ei, ci va merge de mână cu acesta până la capăt.

