Singurele zodii care au noroc azi, vineri 13

Vineri 13 este o zi care stârnește îngrijorări în rândul multora. Superstițioșii spun că atunci când ziua de 13 a lunii cade într-o vineri, nimic nu le va merge bine și vor avea ghinion pe toate planurile. Dar dacă privim lucrurile din punct de vedere astrologic, situația stă puțin altfel.

Experții în astrologie vin cu vești bune într-o zi atât de „înfricoșătoare” cum pare vineri 13 și spun că sunt trei semne zodiacale care au noroc pe această dată. Sunt singurele zodii din horoscop care vor fi ferite de probleme și ghinion și care se vor putea bucura de fel de fel de vești bune și realizări importante.

Soarele în Fecioară ne încurajează să ne ajustam rutina zilnică și să fim atenți la detaliile care contează cu adevărat. Între timp, Luna în ambițiosul Capricorn ne oferă perseverența și determinarea de a ne urmări drumul spre succes cu entuziasm.

Dar adevărata magie se întâmplă atunci când Luna face echipă cu Uranus (planeta schimbărilor bruște), care va ne va face să avem revelații și să descoperim cele mai eficiente soluții pentru problemele noastre.

Indiferent de zodia ta, vineri 13 ne oferă șansa de a ieși din zona de confort, de a încerca ceva nou și de a-ți depăși limitele. Dar, pentru trei zodii, Universul are ceva în plus, are surprize cu adevărat speciale.

Taur

Pregătește-te pentru o zi plină de surprize încântătoare și mici momente de magie! Venus, planeta ta guvernantă, va aduce un plus de farmec în lumea ta și îți va da o energie pozitivă molipsitoare.

Cu Luna în apropierea lui Uranus în semnul tău, este momentul să începi să te apuci de proiectele pe care le tot amâni de atâta vreme. Vei primi sprijin și încurajări din partea tuturor și vei avea oportunitatea să le arăți celorlalți latura ta creativă.

Universul îți trimite vibrații pozitive, făcându-te să te simți adorat, strălucitor și gata să înflorești în domeniul tău preferat. Și surprizele Universului nu se opresc aici. Te va ajuta să ieși, în sfârșit, din zona ta de confort de care ești atât de legat. Bucură-te de această zi căci te îndrepți către acel lucru pe care l-ai visat mereu.

Fecioară

Este o zi plină de provocări pentru perfecționistele Fecioare care vor experimenta schimbări benefice în cele mai importante aspecte ale vieții. S-ar putea chiar să șochezi pe toată lumea (inclusiv pe tine) cu o nouă coafură îndrăzneață sau cu o alegere de ținută extravagantă, care să reflecte întocmai felul tău uimitor de a fi.

Pentru tine, vineri 13 este despre acceptarea schimbărilor radicale, îmbrățișarea spontaneității și descoperirea factorului disctracitv în acele răsturnări și întorsături neașteptate de situație. Așa că exploatează din plin oportunitățile care îți ies în cale.

Capricorn

S-ar putea să simți o schimbare de energie care te îndeamnă către o reînnoire majoră a vieții tale. Iei o pauză, renunți la meticulozitate și la dependența de muncă și te bucuri mai mult de lucrurile simple, neprogramate și lăsate la voia întâmplării.

Este un moment bun să te implici într-un proiect de suflet și vei avea o surpriză plăcută când vei vedea câtă susținere primești din exterior pentru ideile tale creative.

Vin vești nu bune, foarte bune pe plan amoros și vei reuși, în sfârșit, să te bucuri din plin de mai mult timp petrecut cu jumătatea ta. Iar cei singuri vor avea șansa să întâlnească o persoană specială cu care se vor conecta într-un mod aparte, într-o zi pe care nu o vor uita niciodată – vineri, 13.

Foto – 123rf.com

