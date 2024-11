Vegeta susține tinerii pasionați de gust bun

Vegeta, brand de notorietate în nișa condimentelor de înaltă calitate, lansează o campanie prin care susține viitoarea generație de bucătari, investind în pregătirea lor practică. Sub sloganul „Viitorul are gust bun”, campania are ca obiectiv renovarea bucătăriei Colegiului Economic Viilor, instituție de tradiție în formarea specialiștilor în alimentație publică, turism și comerț.

Campania „Viitorul are gust bun” se desfășoară între 15 noiembrie și 31 decembrie 2024 și propune un model de contribuție comunitară prin care fiecare achiziție de produs Vegeta Original sau Vegeta Gust de Găină ajută la strângerea de fonduri. Pentru fiecare produs cumpărat, Vegeta va redirecționa 50 de bani către proiectul de renovare a bucătăriei din cadrul Colegiului Economic Viilor, oferindu-le elevilor șansa de a învăța și de a se dezvolta într-un spațiu modern, adaptat standardelor actuale din industria culinară.

Colegiul Economic Viilor, un centru de excelență cunoscut și recunoscut

Cu o istorie de peste 70 de ani (a fost fondat în 1953, cu șase ani înainte de apariția brandului Vegeta pe piață), Colegiul Economic Viilor este cunoscut drept un centru de excelență în formarea personalului pentru unitățile de alimentație publică și turism, pregătind generații de profesioniști care au contribuit la creșterea standardelor din industria ospitalității. Instituția se mândrește cu un parcurs îndelungat de succese în educație și formare profesională, punând accent pe dezvoltarea practică și teoretică a elevilor, dar și pe cultivarea unei pasiuni autentice pentru arta culinară și servicii de calitate.

Actuala clădire în care funcționează Colegiul a fost dată în folosință în anul 1977 și reprezintă o investiție model în domeniul alimentației publice și turismului, după modelul unor școli de același tip din Franâa și Austria. Colegiul Economic ,,Viilor” este școală-etalon în pregătirea profesională, făcând parte din Asociația Europeană a școlilor hoteliere și de turism (A.E.H.T).

Vegeta, cu V de la „Viitor”!

„Viitorul are gust bun” este o campanie prin care Vegeta își reafirmă angajamentul față de comunitate și de tinerii care aspiră să devină bucătari profesioniști. Renovarea bucătăriei le va asigura acestora un mediu performant pentru învățare și experimentare culinară, contribuind la formarea unei noi generații de bucătari bine pregătiți.

