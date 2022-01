Totul pentru confortul termic: alege sistemul de încălzire potrivit locuinței tale

Sistemul de încălzire este de nelipsit, indiferent de ce tip de locuință deții sau de zona în care locuiești. Cum nu poți sta cu temperaturi mici la interior, este necesar să apelezi la soluții de încălzire eficiente, cu costuri cât mai mici și adaptate propriilor tale necesități.

Înainte de toate, informează-te

În acest moment, piața îți oferă suficiente alternative pentru încălzirea locuinței, de la sisteme convenționale până la soluții moderne și inovative.

Este datoria ta să te informezi asupra sistemelor de încălzire existente și să îl alegi pe cel mai potrivit locuinței tale, în funcție de dorințe, necesități și bugetul disponibil. De asemenea, este esențial să ții cont de calitatea și randamentul sistemului ales. Astfel, te vei bucura de o locuință confortabilă, cu un randament termic optim și echipamente durabile în timp.

Nu în ultimul rând, ia în calcul izolarea pereților și zonelor pe unde se poate pierde căldura, cum ar fi geamurile. Sunt aspecte esențiale pentru o eficiență termică cât mai bună.

Sisteme de încălzire din care poți alege

Centrale termice

Sunt fără îndoială printre cele mai populare sisteme de încălzire, iar cea mai eficientă centrală termică este cea pentru care ai buget și, mai ales, combustibilul necesar.

Centrala pe gaz sau electrică este deja ideală pentru multe dintre locuințe, fiind recomandarea frecventă a specialiștilor în încălzire. Însă, dacă stai într-o zonă neracordată la gaze, cum ar fi așezările rurale, poți alege o centrala pe lemne sau peleți. Să ai în vedere eficiența cazanului și asigură-te că ai un combustibil solid de calitate, pentru a te bucura de autonomie mare și confort pe măsură.

Sobă sau șemineu

Sunt printe cele mai clasice soluții de încălzire, care aduc un plus de rafinament atunci când vorbim de designul locuinței. Totuși, confortul termic este de multe ori pe plan secund, mai ales dacă iei în considerare și costurile cu combustibilul. Este clar că șemineul cu lemne este o alegere perfectă pentru cei iubesc stilul tradițional și atmosfera de poveste, însă în prezent există și varianta șemineelor electrice sau pe gaz.

Dacă vrei un randament termic mult mai eficient, orientează-te mai degrabă către o sobă cu aspect de șemineu.

Caloriferul electric

Poate fi o opțiune pentru camerele de mici dimensiuni. Deși costul de achiziție este relativ scăzut, o să primești facturi mari la energia electrică, mai ales la o utilizare îndelungată. Caloriferul electric este mai degrabă o soluție de încălzire temporară, de folosit numai în caz de necesitate. Tot în această zonă mai poți vedea și oferta de aeroterme.

Încălzire în pardoseală

Este un tip de încălzire interesant pentru orice tip de locuință și tot mai multe persoane se interesează de cum se montează și de eficiența sa termică. O astfel de instalație de încălzire se montează sub pardoseală și poate fi electrică sau pe bază de agent termic (apă). Montajul este ceva mai dificil și trebuie realizat de instalatori cu experiență.

Nu în ultimul rând, contează și calitatea pardoselii, mai precis parchetul trebuie să fie un bun conductor termic.

Pompe de căldură

Acestea extrag căldura din sol și o pot distribui în locuință prin intermediul instalației de încălzire în pardoseală, calorifere sau alte sisteme disponibile. Deși necesită o investiție relativ mare, ulterior costul facturilor va fi mic. Este important de știut că se pot accesa prin programul Casa Verde.

Pompele de căldură sunt o sursă de încălzire regenerabilă, care consumă puțin curent electric și protejează în același timp mediul înconjurător.

Panouri radiante

Știai că panourile radiante, pe lângă eficiență și consum redus, pot avea și un efect terapeutic, grație ionilor negativi?

Un panou radiant încălzește, cu ajutorul razelor infraroșii, toate corpurile din locuință. Se poate instala pe perete sau tavan și vine în diferite culori, respectiv dimensiuni. Chiar dacă este alimentat electric, are un consum mult mai redus față de caloriferele electrice. În plus, nu usucă aerul din încăpere și are o durată de viață mare, în funcție de specificațiile fiecărui producător.

Panouri solare

Panourile solare devin din ce în ce mai apreciate la case, mai ales că investiția inițială se amortizează în timp. În plus, sunt echipamente care se pot achiziționa prin programul Casa Verde.

Panourile solare absorb radiațiile solare, ce pot fi transformate ulterior în energie termică care să-ți încălzească locuința. Desigur, necesită un plan elaborat de echipamente și alte accesorii utile, dar poți obține căldură într-un mod ecologic.

Ia în calcul bugetul și costurile ulterioare

Acum, că știi ce soluții de încălzire există, ia în calcul bugetul tău alocat pentru achiziția sistemului de încălzire preferat. Totodată, gândește-te și la costurile ulterioare, începând de la tipul de combustibil necesar, facturi și până la cheltuieli cu posibile reparații și revizii. După ce ai analizat și aceste aspecte, achiziționează sistemul de încălzire potrivit locuinței tale și bucură-te deplin de confortul termic de acasă.

Sursă foto: Shutterstock

(P) Material publicitar realizat împreună cu Romstal