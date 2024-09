The Macallan și Bentley lansează Macallan Horizon, o ediție rară de whisky inspirată de poveștile celor două branduri

The Macallan Horizon este prima lansare concepută și produsă în colaborare cu Bentley Motors, îmbinând expertiza din lumea whisky-ului single malt excepțional, cât și a designului auto extraordinar.

Reunind atât metodele tradiționale, cât și tehnologia de ultimă oră de inginerie de precizie, The Macallan Horizon aduce împreună inovația, măiestria și frumusețea.

Whisky-ul scoțian single malt realizat de adevărați maeștri vine într-o sticlă orizontală cu un detaliu unic de rotire la 180 de grade, o adevărată inovație în designul de produs care reflectă traiectoria orizontală a lumii automobilismului.

Lansarea a fost concepută în urmă unei colaborări extinse dintre The Macallan și Bentley Motors. Este un omagiu adus celor Șase Principii The Macallan, care sunt pietrele de temelie ale caracterului Macallan și ale spiritului său bogat. Prezentarea folosește șase materiale simbolice, parte integrantă din The Macallan, Bentley Motors și a acestui parteneriat bazat pe inovație.

The Macallan Horizon se regăsește într-un vas unic de sticlă, un material de bază atât pentru The Macallan, cât și pentru Bentley, conceput pentru a fi afișat orizontal și provocând convențiile îmbutelierii tradiționale de whisky. O panglică de aluminiu învăluie sticla și este proiectată cu precizie la standardele exigente Bentley, un omagiu adus acestui material cheie folosit în caroseria sculpturală a unui autoturism Bentley.

Pentru a proteja prețiosul whisky, sticla este învelită într-o sculptură căptușită cu cea mai fină piele de culoare castanie cu conținut scăzut de carbon. Sticla se află într-un cadru din cupru proiectat cu precizie și care include cupru din instalațiile istorice folosite de The Macallan, înainte ca actuala distilerie să fie inaugurată în 2019.

Un alt material inconic pentru ambele brand-uri este lemnul de stejar, prezent printr- o încrustație pe închidere – lemn care provine dintr-unul dintre cele șase butoaie folosite la maturarea acestui whisky și modelat după forma cadranului rotativ Bentley Drive Dynamic Control. Sculptură este finisată cu furnir Bentley’s Crown Cut Walnut, o specificație dezvoltată meticulos de Bentley pentru vehiculele sale.

A șasea componentă este whisky-ul scoțian single malt în sine – sofisticat și special, care a fost creat exclusiv pentru ediția The Macallan Horizon.

Creat cu meticulozitate de către Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker The Macallan, în șase butoaie de stejar asezonate cu vin de sherry, whisky-ul capturează esența unui Bentley. Șase butoaie au fost selectate din stocurile aflate în depozitele de la The Macallan Estate, iar fiecare butoi în parte aduce propriile sale caracteristici specifice în ediția The Macallan Horizon.

Notele bogate de fructe uscate și condimente sunt excelent echilibrate cu stejar și piele, arome abundente în lumea Bentley. Un whisky rafinat care se potrivește perfect cu calitatea și designul atemporal al unui Bentley, și care oferă o adevărată experiență pentru simțuri prin gust și textură.

Jaume Ferras, Creative Director, The Macallan: „The Macallan Horizon este cel mai complex și vizionar proiect în care s-a angajat The Macallan și a necesitat un schimb profund și continuu de experiență cu echipa de la Bentley Motors.”

Colaborarea noastră cu Bentley și schimbul de cunoștințe ne-au oferit o nouă perspectivă. În lumea băuturilor spirtoase, totul este vertical, de la echipamentele din distilerii până la sticlele noastre. Când ne-am uitat la planul orizontal al autoturismelor produse de Bentley, ne-am gândit dacă și cum am putea adapta acest format pentru whisky, care în cele din urmă trebuie să fie turnat și savurat.

Designul pe care l-am creat împreună pentru The Macallan Horizon și materialele unice care au fost încorporate sunt o dovadă a inovației și creativității incomparabile pentru care The Macallan și Bentley sunt renumiți.”

Adrian Hallmark, Chairman and CEO, Bentley: „Am lucrat ani de zile împreună cu The Macallan pentru a lansa această colaborare care reprezintă cele mai bune caracteristici ale ambelor brand-uri. Centrat pe materiale inovatoare care reflectă viziunea noastră asupra viitorului, rezultatul final – atât whisky-ul, cât și sticla în care se află – sunt uimitoare și stabilesc un nou reper pentru design, materiale și calitate în această industrie.”



Notele degustării:

ABV: 46,6%.

Culoare: Mahon închis.

Aromă: Stejar resinos, prune și cireșe negre, alături de note de ierburi și piele naturală, urmate de o abundență de fructe uscate – curmale și stafide care duc la scorțișoară dulce, nucșoară și un strop de cuișoare.

Gust: Minunat de bogat cu note de melasă cu scorțișoară, caramel, ghimbir și ananas copt.

Acest gust se dezvoltă în păstăi de vanilie dulce și caramel, urmate de nuci braziliene acoperite cu ciocolată neagră și condimente lemnoase.

Finish: Stejar intens, persistent, complex.

Despre The Macallan

The Macallan este renumit în întreaga lume pentru extraordinarele sale whisky-uri single-malt. Au trecut două secole de când Alexander Reid, fondatorul The Macallan, a distilat primul lot de whisky în alambicurile sale neobișnuit de mici din Speyside, Scoția, în 1824, pornind de la moștenirea specială a whisky-ului scoțian single malt. Obsesia pentru calitate și măiestrie este semnul distinctiv al brandului The Macallan. Calitatea remarcabilă și caracterul aparte al fiecărui whisky sunt influențate de butoaiele excepționale de stejar condimentate cu vin de sherry – un angajament pentru obținerea culorii naturale, bazat pe măiestrie.

Proiectată de arhitecți de renume internațional, având ca inspirație vechile dealuri scoțiene din jur, Distileria The Macallan este situată pe un domeniu superb de 485 de acri.

Ultimii 200 de ani au fost o introducere pentru tot ce urmează. Această este o călătorie în timp. Acesta este The Macallan, tânăr de 200 de ani.

Creat fără compromis. Vă rugăm să savurați The Macallan în mod responsabil. Pentru mai multe informații vizitați vizitați https://www.themacallan.com/ și deveniți membru al Societății Macallan pentru a explora poveștile din spatele whisky-urilor. Pentru informații de presă vizitați https://www.themacallan.com/en/newsroom.

Începând din 2019, Coca-Cola HBC este promotor și unic distribuitor în România al portofoliului de băuturi alcoolice Edrington, care include brandurile premium de whisky The Macallan, Highland Park, The Famous Grouse și Naked Malt, dar și brandul de rom Brugal.

Despre Bentley Motors

Bentley Motors este cel mai râvnit brand de mașini de lux din lume. Sediul companiei din Crewe găzduiește toate operațiunile sale, inclusiv proiectarea, cercetarea și dezvoltarea, ingineria și producția celor cinci linii de modele ale companiei, Continental GT, Continental GTC, Flying Spur, Bentayga și Bentayga EWB. Combinația dintre măiestria fină care folosește abilități transmise de-a lungul generațiilor, alături de expertiză în inginerie și tehnologia de ultimă oră este unică pentru mărcile de mașini de lux din Marea Britanie, cum ar fi Bentley. Este, de asemenea, un exemplu de producție britanică ghidată de excelență.

