Soluții naturale pentru părul tău și recomandări pentru îngrijirea acestuia

Atunci când vine vorba despre căderea părului, mai multe cauze merită luate în considerare. Problema este din ce în ce mai întâlnită, fiind cauzată și de procedurile și ustensilele de coafare din ce în ce mai numeroase, care afectează structura părului, ducând în timp la subțierea firului de păr și la căderea acestuia. În plus, stresul, dieta, dar și anumite probleme de sănătate sau moștenirea genetică pot accentua la rândul lor acest fenomen.



Cu toate acestea, există produse naturale care ajută la regenerarea părului, iar extractul de trifoi roșu este unul dintre ingredientele secrete ale unui fir de păr sănătos și frumos, pe care merită să le încerci.



COSMETIC PLANT a dezvoltat în laboratoarele proprii o formulă inovatoare pe care o găsești în șamponul STOP! căderii părului cu trifoi roșu și pantenol.

Caracteristici și efecte



Efectele sale sunt bazate pe un principiu activ ce combină acţiunea unei peptide cu cea a extractului de trifoi roşu, având o eficienţă crescută împotriva căderii părului, stimulând creşterea acestuia. Ingredientul activ acţionează în mod direct prin 3 mecanisme asupra factorilor responsabili de pierderea părului:



– normalizează ciclul de creştere al firului de păr,

– menţine dimensiunea foliculului pilos şi

– consolidează ancorarea acestuia.



Este un produs complex, o combinaţie între o peptidă biomimetică şi extract de trifoi roşu, bogat în biocianina A. În plus, conține și pantenol, un constituent natural al firului de păr, bun hidratant al acestuia şi al scalpului, care accelerează regenerarea celulară și conferă părului un aspect mătăsos, dar și extract de ardei iute, a cărui acţiune vasostimulantă stimulează creșterea firului de păr. Pentru a obține efectul dorit, se recomandă folosirea

acestuia de 2-3 ori pe săptămână.



Șamponul poate fi folosit împreună cu loțiunea tonifiantă de la COSMETIC PLANT contra căderii părului cu ardei iute care combină puterea și eficiența dată de cocktailul din 6 plante (rădăcină de brusture, urzică, rozmarin, coada-calului, frunze de nuc și mesteacăn), cu puterea de regenerare a ardeiului iute, o combinație extraordinară pentru hrănirea rădăcinii firului de păr, favorizând creșterea acestuia. Capsaicina prezentă în extractul de ardei iute stimulează procesele antiinflamatorii și microcirculația, de aceea acest ingredient este folosit adesea cu succes contra căderii părului.

Soluții adaptate părului subțire



COSMETIC PLANT are o gamă largă de produse destinate îngrijirii părului, ce acționează pentru fiecare problemă în parte. Pentru firul de păr subțire, ce are nevoie de fortifiere și hidratare, șamponul regenerant cu ulei de argan bio poate face minuni, uleiul de argan fiind bogat în acizi grași esențiali care regenerează și restructurează suprafața firului de păr, în timp ce șamponul fortifiant cu nuc și urzică îi conferă volumul și vitalitatea de care are nevoie. Șamponul reparator 5 în 1 cu ceai verde și betaină îmbunătățește rezistența firului de păr și contribuie la repararea acestuia, reducând vârfurile despicate și numărul firelor de păr rupte. Un alt produs potrivit părului fragil este balsamul fortifiant cu nuc și vitamina B6, care oferă părului flexibilitate, previne încărcarea electrostatică și îi conferă strălucire.

Cum poți scăpa de mătreață



Pentru scalpul predispus la mătreață, șamponul antimătreață cu sulf și urzică este soluția. Acesta îndepărtează mătreața și previne reapariția acesteia, datorită sulfului cu proprietăți antiseptice și antiparazitare, potențate de prezența acidului salicilic, în timp ce extractul de urzică bogat în clorofilă, provitamina A, vitaminele C, K, B12 și flavonozide, are însușiri cicatrizante, antiseboreice și de combatere a mătreții. Încearcă și combinația din șamponul antimătreață cu cimbrișor și sulf care reduce eficient mătreața, lăsând părul mătăsos și ușor de pieptănat. Datorită conținutului ridicat de uleiuri esențiale, extractul de cimbrișor are efect antiinflamator și antibacterian, calmează scalpul, previne mâncărimea și stimulează circulația sangvină.

Îngrijirea corectă a părului gras



Dacă părul gras îți dă bătăi de cap, formula din șamponul seboreglator cu salcie albă și complex de vitamine B reglează secreţia de sebum, fără să irite și fără să usuce pielea capului. Acesta asigură o funcţionare normală a proceselor fiziologice de secreţie a sebumului, ameliorând senzația de mâncărime și iritația. Și părul lipsit de viață este revitalizat de bomba de vitamine din șamponul pentru volum cu extract de citrice, kiwi și măr cu o combinație unică de portocală, grapefruit, kiwi, măr și proteine din migdale. Formula specială redă volumul natural al părului, îndepărtând impuritățile fără a îngrășa scalpul.

Descoperă toate produsele destinate îngrijirii părului pe www.cosmeticplant.ro și în rețeaua de magazine Cora, Drogheriile DM, Kaufland, Mega Image și magazinele naturiste.