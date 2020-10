Cum trebuie să fie pentru ține rochia de seară perfectă? Să aibă o lungime impresionantă, aplicații care să atragă atenția, o culoare deosebită? Sau preferi o rochie care să arate că și când a fost croită pentru ține? În cazul acesta, ar fi bine să îți îndrepți atenția spre rochiile croite conic, deoarece urmează linia corpului și îți pun în evidență silueta. În continuare, îți prezentăm câteva dintre cele mai frumoase rochii de seara conice, pe care le poți comandă online.

Rochie Fofy de seară neagră cambrată cu mâneci din tul și dantelă la mâneci

Oricâte opțiuni cromatice ai avea la dispoziție astăzi, când vine vorba despre rochii de seară, parcă tot mai mult te atrag cele negre. Ce-i drept, reprezintă o alegere clasică și nu e de mirare că îți plac atât de mult, având în vedere că pot fi accesorizate ușor. Cea pe care ți-o sugerăm are un croi ce pune în evidență talia în special, datorită pliurilor plasate strategic, este decorată cu o centură nedetasabila cu ștrasuri în talie și are mâneci evazate din tulle cu dantelă neagră. Probabil te va atrage foarte mult și decolteul adânc acoperit cu tulle, care îți conferă un look senzual.

Rochie Atmosphere din dantelă neagră și mărgele la spate

Următoarea rochie pe care ți-o recomandăm este tot din categoria clasicelor, de asemenea neagră. Combinația între negru, dantelă și mărgele este una care te va ajută întotdeauna să nu dai greș și să te simți excelent ori de câte ori o vei purta. Rochia reprezintă o alegere clasică și o poți purta cu succes la o mulțime de evenimente de seară unde îți dorești o ținută elegantă, romantică și care să îți pună silueta în evidență. Rochia prezintă mâneci lungi, spate gol și se închide la spate cu un fermoar.

Rochie MBG roșie de seară midi conică din catifea cu paiete cu o mânecă

Dacă tot am vorbit despre rochii clasice, nu puteam să nu îți recomandăm și o superbă rochie roșie din catifea, decorată cu paiete pe toată lungimea să. După cum poți observă și din imagine, are o croiala care complimentează silueta, un decolteu în V și o despicătură pe picior. Pentru un plus de senzualitate, are și spatele în V și prezintă falduri elegante. Este imposibil să îi reziști acestei rochii, datorită culorii și modului în care este croită.

Rochie scurtă Atmosphere argintie cu reflexii aurii din lurex sidefat

Pentru evenimentele unde îți permiți să porți o rochie senzuală, scurtă, dar care totuși să își păstreze elegantă, avem recomandarea ideală pentru ține. Această rochie are o textura de lurex sidefat, spatele gol, croiala asimetrică și nu prezintă dublură. Nu-i așa că arată superb și că se potrivește chiar și unei petreceri în club?

Rochie petrecută din paiete Atmosphere

Încheiem această lista de recomandări tot cu o rochie sclipitoare, acoperită în totalitate de paiete rose cu argintiu. Rochia este petrecută în partea de jos, prezintă pliuri în zona taliei și se închide la spate cu un fermoar. Este ideală pentru momentele în care îți dorești să strălucești din toate punctele de vedere.

Am vrea să știm părerea ta despre aceste rochii și care este preferată ta!