Orașul Faptelor Bune se întoarce la kilometrul zero. Radio ZU se mută deasupra Bucureștiului ca să fie aproape de România

Orașul Faptelor Bune, campania de radio desfășurată și difuzată în cea mai frumoasă perioadă din an, se întoarce anul acesta acasă. În acest an complicat în care “acasă” a devenit centrul vieților noastre, Orașul Faptelor Bune revine la kilometrul zero, acolo de unde i-a început povestea acum 5 ani.

„În 2020, construim un oraș deasupra orașului!”, a declarat Mihai Morar într-o intervenție LIVE pe pagina de Facebook Radio ZU.

Tradiția continuă. Orașul Faptelor Bune își deschide porțile chiar și anul acesta. În 2020, nu putem să ne dăm mâinile. Dar putem să ne dăruim inimile.

În perioada 16 – 22 decembrie, Radio ZU se mută deasupra Bucureștiului ca să fie aproape de România. Așa cum ne-am obișnuit deja, cu o săptămână înainte de Crăciun, 8 DJ-i Radio ZU aleg să plece din sânul familiilor lor și să locuiască 24 de ore din 24, 7 zile, într-o casă de sticlă de unde încearcă să aducă alături cât mai mulți oameni care au nevoie cu oameni care au de unde. În cele patru ediții de până acum, Orașul Faptelor Bune s-a deschis într-o piață publică. În primii trei ani, în Piața Universității din București, iar în cel de-al patrulea an în Piața Unirii din Oradea.

În 2020, studioul Radio ZU, centrul Orașului Faptelor Bune, va fi la kilometrul zero al Capitalei, acolo unde a căpătat prima dată formă și poveste. De data aceasta, Casa Radio ZU va fi amplasată deasupra Bucureștiul, la etajul 19 al Hotelului InterContinental. Astfel, campania este organizată în conformitate cu toate normele privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19.

„Urmărește 7 zile din 7 Orașul Faptelor Bune. De la etajul 19 al InterContinental. Radio ZU se mută deasupra Bucureștiului ca să fie aproape de România. În 2020, nu putem să ne dăm mâinile. Dar putem să ne dăm inimile.”, continuă Mihai Morar.

În data de 16 decembrie, imediat după Morning ZU, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma, Tea Teodorescu, Adi Mihăilă „The Hitman”, Răzvan Popescu, Flick „Domnul Rimă” si Raluca Benavides deschid porților Orașului Faptelor Bune din centrul căruia, 7 zile, 24 de ore din 24, vor fi din nou live în maratonul faptelor bune. Poveștile celor care au nevoie de ajutor vor putea fi înscrise pe platforma dedicată an de an campaniei pe radiozu.ro.

Anul acesta se va putea oferi în continuare sprijin celor care au nevoie prin donații în urnele poziționate în 65 de locații din peste 20 de orașe din țară, lista și harta acestora va fi disponibilă pe platforma campaniei. De asemenea, cei care vor să susțina cauzele din Orașul Faptelor Bune, vor avea la dispoziție două conturi bancare, unul de Lei și unul de Euro. În plus, anul acesta donațiile vor putea fi făcute și prin PayPal.

România, de bine e nevoie mereu! Ascultă Radio ZU! Urmărește 7 zile din 7 Orașul Faptelor Bune! În 2020, construim un oraș deasupra orașului!

Ca în fiecare an, întreaga campanie va putea fi ascultată non-stop pe toate frecvențele Radio ZU și va putea fi urmărită video 24/24 pe site-ul www.radiozu.ro/live. Momentele cele mai importante vor fi transmise live și pe pagina de facebook a Radio ZU, dar și pe ZU TV.

Orașul Faptelor Bune este organizat în conformitate cu toate normele privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19.