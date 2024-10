Masca „made in Romania” se poartă la Prada. Cine este în spatele acestei ținute extravagante?

Extravaganțele sunt, de cele mai multe ori, piese de rezistență mai ales când întâmplarea purtării lor este unul dintre cele mai importante show-uri de modă din lume. Stiliștii din toată lumea, dar și designerii marilor case de modă se străduiesc să propună de fiecare dată concepte care să ia ochii și să rămână pe retina celor care sunt preocupați de fenomen. Până mai ieri, România părea să fie slab reprezentată la capitolul acesta, puțini fiind acei specialiști în modă din țara noastră care au avut curaj de-a lungul timpului să treacă de bariera comunului și să intre pe teritoriul curajului absolut în fashion.

În ultima vreme, însă, se aude și se vede tot mai des România la shootingurile de eveniment organizate pe covorul roșu al celor mai prestigioase evenimente de profil, iar unul dintre cei care ajunge acolo și întoarce priviri este Vladimir Tătaru, stylist acreditat, absolvent al Institutului de Modă Marangoni din Milano.

Artistul a înregistrat o nouă apariție spectaculoasă la Fashion Show-ul organizat de Prada la începutul acestui an atunci când, fără să se teamă de pericolului aparentului anonimat, a ales să poarte o mască, accesoriu care i-a acoperit complet fața.

„Sacoul de 5 lei de la SH din Giurgiu nu este prima extravaganță pe care am prezentat-o la un show de modă din lume. Doamne, a fost fabulos atunci când, la show-ul Prada, am purtat o mască ce mi-a acoperit complet fața. Nu m-a deranjat deloc că nu mi-au fost văzute trăsăturile, oricum toată lumea a întors capul după mine, am apărut în toate revistele de modă la acel moment. Ținuta mea a fost compusă dintr-un halat alb peste care am pus un palton negru, iar toate acestea au fost accesorizate de această mască albă lucrată de un creator român, Alexandru Floare, un geniu al accesoriilor, pe care îl stimez și îl apreciez din tot sufletul. Dacă aș putea să fac ceva care să-l ajute să fie cât mai prezent în lumina reflectoarelor, crede-mă, aș face cu cel mai mare drag. Masca lui făcută pe comandă, special pentru acest eveniment, a rupt audiența, asta este clar.”, declară Vladimir Tătaru.

Urmărește-ne pe Google News