Make-up to go pentru iubitorii de frumusețe

Cu cât este mai mare, cu atât mai bine? Nu întotdeauna! Cele mai populare patru nuanțe ale fondului de ten best seller CATRICE HD Liquid Coverage sunt acum disponibile într-o dimensiune mini.



Ediția limitată HD Liquid Coverage Foundation Mini Sized se potrivește în orice geantă și este ideal pentru călătorii sau pentru retușuri rapide. Colecția Limitată include și: Cele patru nuanțe preferate în dimesiunea standard. În acest fel, iubitorii de frumusețe sunt perfect echipați pentru a face față tuturor situațiilor de zi cu zi cu fondul lor de ten preferat – fie el mini sau full-sized.

MINI FOND DE TEN HD LIQUID COVERAGE

Fond de ten on the go: Uneori, nu ai nevoie de fondul tău de ten preferat în mărimea standard! Aici intră în joc mini-omologul popularului fond de ten HD Liquid Coverage de la CATRICE: cele mai bine vândute patru nuanțe din gama standard sunt disponibile într-un format mini de 10ml, în ediție limitată. Cu textura sa ultra-ușoară și lichidă, fondul de ten vegan oferă o acoperire ridicată dar cu aspect natural – timp de până la 24 de ore. Perfect de purtat în geantă!

Preț lei* 16,99

FOND DE TEN HD LIQUID COVERAGE

Efect de “a doua piele”: fondul de ten HD Liquid Coverage se simte ca o a doua piele și conferă un ten fără cusur! Textura lichidă ultra-ușoară acoperă perfect imperfecțiunile și matifiează pielea. Formula de lungă durată asigură un aspect natural care durează toată ziua. Colecția celebrează cele mai populare patru nuanțe din gama standard, pe care fanii acestui fon de ten le vor putea găsi în continuare pe rafturi în mărime standard.

Preț lei* 33,99