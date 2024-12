Levi’s celebrează vacanța de Crăciun cu daruri atemporale, oferte și denim

În apropierea Sărbătorilor, brandul Levi’s va celebra acel tip special de emoție care vine de la articole cu totul noi, cadouri potrivite și bucuria de a fi împreună în această perioadă a anului. De la denim relaxat la îmbrăcăminte exterioară care sfidează frigul, aceste straturi confortabile te acoperă… la propriu.

Ediția de vacanță oferă colecții curate care îmbină articolele de îmbrăcăminte îndrăgite cu momentele festive. Selecția de cadouri „Bundle-Up” este pentru persoana care iubește sezonul hibernal. De la jachete Trucker căptușite cu sherpa la veste cu puf, această îmbrăcăminte exterioară este concepută pentru o iarnă calmă, răcoroasă și echilibrată. Când vine vorba de îmbrățișarea aerului de iarnă, această îmbrăcăminte exterioară nu cunoaște limite. Ediția cadou „Extra-Cozy” evocă acel sentiment cald de a te ghemui lângă foc. Oferă pulovere numai bune pentru layering, îmbrăcăminte termică, flanele și multe altele, pentru că toată lumea ar trebui să aibă tricotaje care să aducă atâta bucurie.

Selecția “Total Denim” este destinația de iarnă pentru cei obsedați de denim. De la jeanșii 501 Original la geaca Trucker, aceste articole au fost iubite de generații, pentru generații. Detalii Yoke și elemente de inspirație western, care vin bine la orice vârstă. Nu în ultimul rând, selecția “Going Out” oferă look-uri festive și îmbrăcăminte exterioară statement, create pentru a fi admirate. Versiunea strălucitoare a cămășii iconice Western e pregătită pentru o escapadă de la fermă. Poate fi asortată cu noi jeanși 501 ’90 până la gleznă, sau suprapusă cu o geacă de inspirație vintage Harper Heritage, sau călduroasa geacă Sherpa Trucker într-o variantă de carouri festive.

Te așteptăm în magazinele Levi’s și pe levi.com cu cele mai frumoase cadouri de Crăciun pentru tine și cei dragi.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s este epitomul stilului American clasic și degajat. Din momentul în care Levi Strauss & Co. Inventați în 1873, jeanșii Levi’s au devenit unul dintre cele mai recognoscibile piese vestimentare din lume — captivând imaginația și loialitatea oamenilor vreme de generații. Azi, portofoliul brandului Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit inovator unic în industria textilă. Gama sa de articole din denim și accesorii este disponibilă în peste 110 țări, oferind posibilitatea celor din întreaga lume să-și exprime stilul personal. Pentru mai multe informații despre brandul Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. Este una dintre cele mai mari companii producătoare de îmbrăcăminte și liderul global în producția de denim. Compania crează și comercializează jeanși, îmbrăcăminte casual și accesorii pentru bărbați, femei și copii sub brandurile Levi’s, Dockers, Levi Strauss Signature și Beyond Yoga. Produsele sale sunt comercializate în peste 110 țări din întreaga lume, printr-o combinație de lanțuri de magazine de sine stătătoare, magazine din complexuri comerciale, site-uri, și o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine dedicate. Venitul net raportat de Levi Strauss & Co. în 2023 a fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, intrați pe http://levistrauss.com, iar pentru noutăți despre companie și comunicate de presă, accesați http://investors.levistrauss.com.

