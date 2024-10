Între 10-13 octombrie, nu ratați ENERGY EXPO® la Hala Laminor:Soluții pentru eficiență energetică, vehicule electrice și tehnologii inovatoare

ENERGY EXPO® 2024 se desfășoară la Hala Laminor din Sectorul 3 al Capitalei, între 10 și 13 octombrie, având toate ingredientele pentru a deveni un eveniment de referință în industria de energie. Târgul expozițional, amenajat interior și exterior, are program zilnic 09-18:00, iar conferințele și workshop-urile pot fi urmărite în intervalul 10-17:00.

Timp de patru zile, ENERGY EXPO® va reuni sub același acoperiș jucători cheie din industria de energie și industrii conexe, de la nivel local și internațional (Grecia, Turcia, Bulgaria, China, Italia, Polonia, Rep. Moldova, Suedia, Elveția, Olanda, Austria etc.), autorități centrale și locale, asociații de profil, ONG-uri și consumatori, startup-uri, institute de cercetare, cu scopul de a colabora și de a găsi cele mai bune soluții pentru un viitor sustenabil și de a facilita tranziția către energia curată într-un mod responsabil.

Aplicația mobilă ENERGY EXPO

Încă de la prima ediție, MTR MEDIA GROUP – organizatorul ENERGY EXPO® 2024 – oferă vizitatorilor atât ocazia de a descoperi noutățile și tehnologiile inovatoare din sectorul energetic, cât și posibilitatea de a se distra, punând în centrul atenției un joc captivant, ENERGY EXPO Treasure Hunt, powered by WALDEVAR Energy. Jocul se va desfășura pe întreaga durată a evenimentului prin intermediul aplicației mobile ENERGY EXPO, iar participanții vor avea ocazia să câștige un super premiu: o bicicletă cu hidrogen, plus multe alte surprize!

Aplicația mobilă ENERGY EXPO este disponibilă acum atât în App Store, cât și în Google Play, iar vizitatorii care își instalează aplicația și se înregistrează vor avea acces gratuit la eveniment pe parcursul celor 4 zile.

ENERGY EXPO® 2024 reprezintă locul ideal pentru cei care doresc să descopere mai multe despre un viitor mai verde și soluții de energie sustenabile. Vizitatorii vor afla care sunt avantajele energiei regenerabile și cum pot implementa soluții și tehnologii care le vor transforma stilul de viață, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului.

EV SHOW și nZEB SHOW, zone de interes pentru vizitatori

EV SHOW 2024 – expoziția de vehicule electrice și tehnologii de încărcare – este organizat în cadrul evenimentului ENERGY EXPO® și va atrage cu siguranță pasionații de automobile, prezentând cele mai recente modele de mașini electrice și hibride, tehnologii de încărcare și carporturi solare. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu specialiști din industrie și vor putea participa de joi până duminică la conferințele zilnice ce vor avea loc pe cele două scene: Grand Arena și Innovation Arena, unde experții vor discuta despre viitorul mobilității verzi și tendințele emergente în acest sector.

În plus, nZEB SHOW 2024 powered by Real Estate Magazine, o altă secțiune din cadrul evenimentului ENERGY EXPO®, va purta vizitatorii într-o lume în care „acasă” devine un spațiu confortabil, inteligent și eficient energetic. Expozanții vor prezenta soluții inovatoare, materiale de constructii eficiente energetic, pompe de căldură, iar conferințele și workshop-urile zilnice vor avea rolul de a informa participanții, de la programul Casa Verde până la tehnologii smart home, ajutându-i să creeze un cămin mai eficient și mai sustenabil.

JOIN THE EVOLUTION: inovație, networking, oportunități

Dedicați misiunii de a promova inovația, sub motto-ul „JOIN THE EVOLUTION”, ENERGY EXPO® 2024 a susținut încă de la prima ediție participarea companiilor și a antreprenorilor din industria de energie, aflați la început de drum, prin introducerea Programului StartUp CONNECT, dedicat startup-urilor din zona de energie și a industriilor conexe. Astfel, din suprafața totală a evenimentului, a fost alocată o zonă de standuri dedicată exclusiv startup-urilor.

ENERGY EXPO® 2024 promite să fie o experiență de neuitat, oferind informații valoroase și oportunități de interacțiune și networking cu experții din industrie. În plus, evenimentul va facilita networking-ul, oferind ocazia de a face schimb de idei și de a explora posibilități de colaborare pentru segmentul B2B.

Această combinație de informații și interacțiuni transformă ENERGY EXPO® 2024 într-un hub energetic, un loc în care participanții vor avea ocazia să colaboreze, să își împărtășească opiniile și să descopere soluții inovatoare capabile să redefinească peisajul energetic.

Vizitatorii vor avea acces la cele mai recente soluții și tehnologii din domeniu, participând în același timp la sesiuni de discuții axate pe tendințele actuale și viitoare din industrie.

Parteneri și expozanți din peste 12 țări

ENERGY EXPO® este organizat cu sprijinul Ministerului Energiei, al Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al Primăriei Sectorului 3, BRCC – British Romanian Chamber of Commerce, AHK – Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, CCIRI – Camera de Comerț și Industrie România – Israel, precum și al organizațiilor de referință din industrie: ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, RPIA – Asociația Română a Industriei Fotovoltaice, RWEA – Asociația Română pentru Energie Eoliană, HENRO – Asociația Producătorilor de Energie Electrică, APCE – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie, AMR – Asociația Municipiilor din România, ARSC – Asociația Română Smart City, PCoR – Petroleum Club of Romania, Asociația Energia Inteligentă, FEL România, KNX, EFdeN, ÎntreVecini, Asociația RO Electric, ROTSA – Romanian Tech Startups Association și Techcelerator.

De asemenea, ENERGY EXPO® 2024 se bucură de sprijinul unor parteneri media de renume: Digi24 | G4Media | Ringier | Kiss FM | Energy Magazine | Energynomics | Biziday | Profit.ro | Prima News | The Diplomat Bucharest | Energy Industry Review | Financial Intelligence | NewsEnergy | Business Review | Economedia | Nine O’ Clock | E-nergia | ECSR | Renergy | Bursa | Daibau | Energy Center | Green start-up | Revista Construcțiilor | Agerpres | IBC focus | Libertatea | Avantaje | Elle | Unica | Club Antreprenor | Agenda Construcțiilor | Fereastra | Academia de Construcții | Connect | Real Estate Magazine și Luxury Magazine.

Dintre companiile din sectorul energetic care activează în România sau în regiune și care sunt interesate să-și prezinte produsele, soluțiile sau serviciile la ENERGY EXPO® 2024, enumerăm: WALDEVAR Energy | PPC | MILWAUKEE | BIG STORE | BUDMAT | SolaX Power | Prime Batteries Technologies | FORD | ILVIEF Grecia | VASISOLAR Grecia | CORAB Polonia | ENGIE | SKE – Huawei | HORAY | DAHAI SOLAR | SUNGROW Floating PV | KonveGas Sweden AB | TODOME | Solar Distribution | ECOBAT ENERGY | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | NEXT GENERATION TECHNOLOGIES – NGT | VOLTA X SOLAR SYSTEMS | SIEMENS ENERGY | ROMSTAL | KENO | V-TAC | PHOTOMATE | PCG MONTAJ | ALFA ENERG | EV-Mag | DARCOM ENERGY | SKELA | ELECTROALFA | TRANSGAZ | ROMGAZ | NUCLEARELECTRICA | HIDROELECTRICA | TRANSELECTRICA | EBS ELECTRIC GROUP | PRAMAC | EVRYO | AUSTROTHERM | KSTAR | ALLVIEW | MENLO Electric | MATECO | SAMAWATT | MESSENBURG | OX2 | OK GROUP | NISSAN | POWER SMART INNOVATION | EPCM10 | PERLIT PROCEMA | POMEGA ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES | ProCredit Bank | CND | ELEKTRA

RENEWABLE Support | INCD COMOTI | INCD URBAN INCERC | INCAS | ICSI RM. VÂLCEA | INFIN HH ELI-NP | Renergia | Enterteq Software | Aynity | NS Edge | Unit Vision | Tinia | ECONOS ESG | Vila ECO și mulți alții.

Ne vedem la ENERGY EXPO® 2024 pentru o experiență de neuitat și nu uitați să descărcați aplicația mobilă ENERGY EXPO!

10-13 octombrie 2024 | Program: Joi-Vineri-Sâmbătă 09 – 18:00 | Duminică 09-16:00 Hala Laminor, Bulevardul Basarabia nr.256, Sector 3, București

www.energyexpo.ro

Urmărește-ne pe Google News