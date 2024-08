Iana Novac, concert extraordinar pe 31 august: „Îmi place că sunt un artist liber!”

Soprana de renume internațional, Iana Novac (40 de ani), se pregătește să uimească publicul cu o seară memorabilă la Gala Concert Pop Opera ce va avea loc pe data de 31 august la București, la prestigiosul Teatrul de Vară din Herăstrău, oferind fanilor muzicii clasice și moderne ocazia de a o asculta pe Iana Novac în interpretări extraordinare.

„În momentul de față mă regăsesc în cea mai frumoasă perioadă a carierei mele. Am bifat trei concerte grandioase la Sala Palatului, două concerte solo, unul cu Trupa A.S.I.A și trei concerte mari la Ateneul Roman. Urmează pe 31 august GALA CONCERT Iana Novac Pop Opera Classical Night la care vă aștept cu drag. Va fi o seară cu adevărat specială cu un repertoriu ales și invitați de seamă, soprana Cellia Costea de renume mondial, trupa Distinto, pianist Ștefan Doniga, Carla Burada. Trăiesc cu mare bucurie această perioadă superbă din viața mea.” a declarat Iana Novac.

Iana Novac este cunoscută drept una dintre cele mai talentate soprane pop opera din România. Vocea sa puternică și emoționantă, caracterizată de o gamă vocală impresionantă, îi conferă un farmec aparte care atrage iubitorii genului muzical pop opera.

„Cel mai mult îmi place că pot să fiu eu însămi din punct de vedere muzical, să cânt ce doresc și cum doresc. Îmi place că sunt un artist liber care face muzică adevărată și duce actul artistic la nivel de artă. Pentru mine este extrem de important ca atunci când faci ceva să fie valoros ceea ce faci, să lași ceva în urma ta, să fii o inspirație pentru noua generație care vine din urmă. În momentul de față lucrez la concertul meu de la Teatrul de Vară din Herăstrău care va avea loc pe 31 august și la care vă aștept în număr cât mai mare pentru a ne bucura de o seară de basm în bătaia vântului de vară, acompaniați de o orchestră simfonică pe cele mai frumoase cântece, arii de operă, canzonette, scrise vreodată! Pregătesc foarte multe proiecte, dar fiecare vreau să fie dezvăluit la timpul lui.” a mărturisit Iana Novac.

Gala Concert Pop Opera de pe 31 august promite să fie un spectacol incendiar, unde Iana Novac va interpreta cele mai cunoscute arii din opere celebre, precum și hituri pop reinterpretate într-un stil inconfundabil. Alături de o orchestră de excepție și invitați speciali, soprana va crea o atmosferă magică și plină de emoție, dedicată tuturor celor care apreciază arta muzicală de calitate. Evenimentul organizat la Teatrul de Vară din Herăstrău va fi un moment deosebit pentru toți iubitorii muzicii, oferindu-le șansa de a se bucura de talentul și pasiunea artistei Iana Novac într-o seară de neuitat. Cei prezenți vor avea ocazia să se delecteze cu interpretări remarcabile și să descopere frumusețea și puterea muzicii în toată splendoarea ei.

Gala Concert Pop Opera cu Iana Novac pe 31 august la București este un eveniment de neratat pentru toți cei care apreciază arta vocală de calitate și care doresc să trăiască o experiență muzicală aparte. Soprana va impresiona cu siguranță prin talentul său incontestabil și prin harul său de a transmite emoție și sensibilitate în fiecare notă interpretată.

Iana Novac, o familistă convinsă

„Sunt artistă, mama lui Alexandru și a Erikăi, soție, un om care trăiește ghidat după frumos, adevăr și lumină. Sunt muzică și trăiesc prin muzică! Lumina vieții mele sunt copiii mei! Fiecare zi pe care o trăiesc este închinată divinității. Sper că în această viață să ajung la cea mai bună versiune spiritual vorbind, dar și uman. M-am născut la Chișinău, la patru anișori am primit în dar un pian de la care a plecat tot parcursul meu artistic. La cinci ani am început studiul pianului, am studiat la liceul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău, apoi în clasa a 11-cea am primit o bursă prezidențială din partea președintelui Emil Constantinescu la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București, apoi am absolvit Conservatorul din București secția canto clasic și uite așa am rămas aici considerând că am venit de acasă, acasă! Părinții mei spun că eu am început să cânt înainte să vorbesc, de când mă țin minte eu mi-am dorit un singur lucru, să cânt! Și acum îmi doresc la fel, este bucuria mea, este ceea ce mă hrănește sufletește. Drumul meu l-am simțit dintotdeauna și am făcut tot posibilul să merg pe drumul meu indiferent cât de greu a fost.” a dezvăluit Iana Novac.

Iana Novac, despre soțul ei: „ O poveste de dragoste ca în filme!”

„ O poveste de dragoste ca în filme. Șoțul meu a fost profesorul meu de canto, acum este prieten, soț, manager, tatăl copiilor mei și dragostea mea. A fost o dragoste pură, adevărată. În prima clipă în care ne-am văzut am știut că vom fi împreună. Suntem căsătoriți de aproape 21 de ani și suntem la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. De fapt, acum, dragostea e și mai mare pentru că avem doi copii care amplifică sentimentele noastre.” s-a destăinuit Iana Novac.

Cum îmbină viața profesională soprana Iana Novac cu cea personală, ne-a povestit chiar ea.

„Câteodată destul de greu din cauza faptului că sunt foarte mult plecată și pentru mine este dureros să-mi văd copilașii mai rar, dar ce putem face, încercăm să facem cât mai multe vacanțe ca să recuperăm și să stăm cât mai mult împreună. Ei înțeleg viața noastră, activitatea noastră, sunt extrem de mândri de mămica lor și culmea că și ei își doresc să devină artiști. Familia este extrem de importantă pentru mine, de fapt cea mai importantă! Soțul meu este jumătatea mea din toate punctele de vedere, mă susține și îmi susține fiecare vis pe care chiar el îl transformă în realitate, iar mămica mea care mă ajută cu copilașii este prelungirea brațelor mele. Copiii mei sunt binecuvântați cu cea mai iubitoare și devotată bunică.” a încheiat Iana Novac.

Urmărește-ne pe Google News