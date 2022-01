Hai cu motivația în Noul An!

New Year, new Me este una dintre cel mai des folosite fraze la început de an. Și este adevărat, căci fiecare moment îmi aduce ceva, nu rămân cea/cel de ieri, sunt mai bogat/ă cu experiențele fiecărui an. Gata, am înțeles că eu sunt sursa propriei mele stări de bine și mi-am propus ca, odată cu noul an, să mă reinventez, să încep proiecte noi, să fac schimbările pe care, oricum, mi le doream demult.

Știi vorba aceea cu 10% inspirație, 90% transpirație? Iar perseverența este dată de motivație. Studiile psihologice arată că motivația este o condiție esențială și complexă pentru a obține rezultate. Oricare ar fi obiectivul tău – să slăbești, să fii mai productiv la muncă, să reușești să strângi bani etc – există anumite trucuri care te pot ajuta să-ți păstrezi motivația pentru a realiza ce-ți dorești.

Împarte un obiectiv mare în câteva mai mici

Nu-i așa că e bine să iți setezi obiective mărețe? Însă, de multe ori, acest lucru poate fi descurajant pentru că nu vei vedea rezultatele dorite de pe o zi pe alta. Pentru a te motiva suficient, iți recomandăm să împarți proiectul pe care ți l-ai propus în mai multe „mini proiecte”. Adică, dacă ți-ai propus să slăbești 20 de kg anul acesta, setează-ți ca scop să slăbești 2 kg în primele două săptămâni, de exemplu. Fiind un obiectiv mai ușor de atins, te poți bucura de victorii mai mici într-un timp mai scurt căpătând, pas cu pas, încredere în forțele proprii… că doar nici lui Superman nu îi ieșeau toate din prima 😉

Recompensează-te des

Pe principiul „după faptă și răsplată”, oferă-ți ceva ce iți face plăcere pentru fiecare mică reușită. Poate fi o plimbare în aer liber, un episod din serialul preferat sau chiar ceva dulce. Până la urmă, chiar dacă scopul este să scazi în greutate și timp de câteva săptămâni ai mâncat sănătos, atunci, o bombonică sau un biscuit nu va dăuna grav progresului de până acum. Însă, echilibrul este cheia: să fie o singură gustare, un singur episod și așa mai departe. Și iată și o dovadă de putere personală!

Acordă atenție lucrurilor pozitive

Deși, poate, iți dorești mult să obții un anumit rezultat, toată călătoria până acolo s-ar putea să ți se pară o corvoadă. Să te simți pedepsit/ă zilnic și să percepi doar greutățile. Mai bine vezi mereu lucrurile pozitive sau, altfel spus, găsește ceva bun în orice ți se întâmplă. De exemplu, ai putea să te gândești la alte reușite din trecut. Asta te va ajuta să ai mai multă încredere în tine. De asemenea, seara, amintește-ți unul sau mai multe lucruri bune care ți s-au întâmplat de-a lungul zilei. Manifestă recunoștință și optimism, iar ziua care vine chiar ți le va aduce! Vorba unui personaj celebru: ”În fond… și mâine este o nouă zi.”

Nu lăsa eșecurile să te descurajeze

Recunoaște, și tu ai tendința să renunți atunci când apare primul obstacol. Chiar dacă ai mâncat prea mult o zi, două, trei, nu renunța la ceea ce ți-ai propus. Întoarce-te la obiectivul tău și continuă să mănânci sănătos sau să mergi la sală. Dacă ai cheltuit luna aceasta mai mult decât trebuia, asta nu înseamnă că luna viitoare nu vei reuși să strângi bani. Nu te descuraja și, mai ales, nu te învinovăți! Sunt multe lucruri pe care nu ai cum să le controlezi. Cum zicea Caragiale: „Luptă și dă-i, și dă-i și luptă” – pentru că perseverența e cheia.

Creează un spațiu productiv

Spațiul în care lucrezi/locuiești este vital pentru nivelul tău de productivitate & bună dispoziție. Cercetătorii de la Universitatea California au arătat că persoanele care locuiesc în case dezordonate, cu mormane de haine și hârtii la vedere, demonstrează o creștere semnificativă a nivelului de stres.

„Curățenia oferă oamenilor un sentiment de asumare și control asupra propriului mediu.” – Darby Saxbe, profesor asistent de psihologie la Universitate. Asta nu înseamnă că trebuie să faci zilnic curățenie generală! Cine are timp de așa ceva?! Asigură-te că faci regulat ordine în casă/birou, ștergi praful, dai cu aspiratorul / mopul. Pentru a prinde doi iepuri deodată, alege un detergent cu un miros plăcut, care să te încarce cu o doză extra de energie. Soluția de pardoseli Asevi Green e o variantă minunată dacă iți place un parfum sofisticat, proaspăt și persistent – o combinație de esență de vanilie, lemn de santal, fructe de pădure, flori albe, rozmarin, măr și iarbă verde.

Dincolo de aceste idei de bază, ține minte că tu știi cel mai bine ce te motivează. Important este să pui în aplicare, nu să rămână o simplă rezoluție amânată.