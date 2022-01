Ești dependentă de muncă? Trei pași importanți pentru liniște psihică și relaxare atunci când muncești prea mult

Dependența de muncă pare ceva absolut normal în ziua de azi. Greșit! De cele mai multe ori nici nu-ți dai seama că te-a luat valul și ai uitat să trăiești. Munca îți ocupă tot timpul, iar celelalte aspecte – precum viața personală, de familie, sănătatea, gașca de prieteni, distracțiile – sunt undeva departe.

Cum să-ți dai seama că ești dependentă de muncă? Atunci când te gândești în mod constant să-ți eliberezi mai mult timp pentru a lucra, chiar dacă nu există un termen limită în așteptare, când hobby-urile la care țineai înainte au fost abandonate, când ai o obsesie de nestăvilit pentru succes la locul de muncă, iar familia și cei dragi au început să se plângă că se simt abandonați, ignorați și chiar neiubiți de către tine, înseamnă că ești dependentă de muncă. Cum să ieși din această buclă toxică?

Iată trei pași importanți pentru a-ți recăpăta echilibrul dintre job și viața personală:

Muzica face minuni

Muzica este adesea o resursă fundamentală pentru stimularea vibrațiilor bune. Dacă ești dependentă de muncă și cauți o modalitate de a elibera tensiunea generată de concentrarea ta intensă asupra productivității, intră pe YouTube și pornește un playlist cu muzică de jazz, Buddha Bar, sunete din natură, pian sau vioară. Conform cercetărilor, creierul tău se poate sincroniza cu ritmul muzicii și să creeze unde alfa cerebrale. Acestea apar când ești liniștit și relaxat. Aprinde lumanari parfumate în casă, fă o baie lungă și odihnitoare și învață să te bucuri de tine și nimic mai mult.

Respiră aer proaspăt

Dacă lucrezi de acasă, este necesar ca după orele de program să-ți faci un obicei din a ieși afară la plimbare. Mersul pe jos este considerat de specialiști ca o modalitate de relaxare a minții și detensionare a corpului. De fapt, cercetările au arătat că o plimbare rapidă poate ameliora stresul și tensiunea în mod similar cu modul în care aspirina ameliorează o durere de cap. Chiar dacă nu ești o persoană prea activă, o simplă plimbare de numai zece minute te eliberează de stres și îți resetează conexiunile neuronale.

Dacă munca ți-a epuizat energia până în punctul în care o plimbare de câțiva kilometri este momentan prea mult pentru tine, atunci poți încerca o meditație în timp ce mergi mai lent, ca să te relaxezi. Mersul conștient este practicat în budism și se concentrează pe mersul cu evlavie și smerenie. Aceasta înseamnă că fiecare pas este făcut cu respirație intenționată, conștientizarea întregului corp și recunoștință profundă. Mersul conștient este menit să unească corpul și mintea pentru a găsi pacea și a te deconecta de la grijile zilnice.

Somnul dulce mult aduce

Când suntem mici, nu vrem să dormim, iar când suntem mari, am vrea să dormim, dar Moș Ene nu mai are același farmec. Persoanele care întâmpină dificultăți și trec printr-o perioadă dureroasă și epuizantă vor să doarmă. Somnul are o calitate vindecătoare, regeneratoare, iar un pui de somn zdravăn te va ajuta să te relaxezi. Când ești dependentă de job, s-ar putea ca termenele limită și planurile pentru noi proiecte să nu-ți dea pace, oricât ai încerca să dormi.

Crezi sau nu, dar pătura preferată s-ar putea să fie un truc bun. Psihologic vorbind, când te bagi sub o pătură, creierul percepe acțiunea ca pe un lucru reconfortant și sigur. În teorie, pătura oferă „terapie prin presiune”, care ajută la relaxarea sistemului nervos și la scăderea ritmului cardiac atunci când ești stresat. Această terapie prin presiune poate crește cantitatea de serotonină și oxitocină eliberată în creier, ceea ce duce la senzația de calm.

În concluzie, dacă te autosabotezi și fugi de lucrurile frumoase care te pot aștepta în afara carierei profesionale, trebuie să înveți echilibrul și să-ți dai seama că unele lucruri care nu sunt trăite la timp nu mai sunt trăite niciodată, iar oamenii dragi sunt de neprețuit. Ține-i aproape!

Sursă foto: Unsplash.com

