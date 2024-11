Dyson anunță că muzicianul Stormzy devine Ambasador Global pentru căștile Dyson OnTrac™ 55 de ore în mintea unei vedete rock

Dyson, compania globală de tehnologie, îl anunță cu mândrie pe muzicianul britanic Stormzy ca fiind cel mai nou ambasador global pentru segmental audio. Această colaborare captivantă prezintă 55 de ore în mintea unei vedete rock și cât de multe poate realiza Stormzy, totul cu o singură încărcare a căștilor Dyson OnTrac™.

Stormzy este un muzician britanic renumit, cunoscut pentru versurile sale de impact și contribuțiile sale semnificative la muzică. Albumul său de debut, Gang Signs & Prayer (2017), a făcut istorie debutând pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, devenind primul album grime care a atins acest reper. Albumul a fost apreciat de critici și a câștigat Premiul Brit pentru Cel Mai Bun Album Britanic. Al doilea album al său, Heavy Is the Head (2019), i-a consolidat și mai mult statutul în industrie, cu hituri precum „Vossi Bop” și „Crown”. Acesta a debutat, de asemenea, pe primul loc și i-a adus premiul Brit pentru Cel Mai Bun Artist Solo Britanic. Continuând acestă tendință, al treilea album, This Is What I Mean (2022), a debutat și el pe primul loc și a fost foarte apreciat.

Această colaborare debutează cu un film de campanie captivant. Prin prisma celor 55 de ore de autonomie ale căștilor Dyson OnTrac™, vedem cât de haotică poate fi viața unei vedete rock. De la zboruri și nopți pierdute, până la momentul în care lucrează la următorul hit. E nevoie de o minte ascuțită și o voință puternică pentru a renunța la distrageri și a te concentra pe pasiune. Aseste lucruri îl diferențiază pe Stormzy. Iar căștile Dyson OnTrac™ sunt alături de el în fiecare etapă a traseului profesional.

Jake Dyson, inginer șef la Dyson, spune: „Suntem încântați să-l avem pe Stormzy drept noul nostru ambasador global. Avem o filosofie comună. Să facem tot ce putem și să oferim constant ceva mai bun decât înainte. Aceasta ne-a impulsionat să producem motoare mai mici, să ne extindem în diferite sectoare și să rezolvăm mai multe probleme. Același impuls l-a determinat pe Stormzy să stăpânească mai multe genuri muzicale, să aducă profunzime versurilor și să aducă schimbări sociale. Este incredibil de entuziasmant să vedem cum tehnologia noastră poate oferi lui Stormzy energia de care are nevoie.”

Stormzy spune: „Fie că sunt în drum spre un concert, mă pregătesc pentru un spectacol sau lucrez la o piesă nouă, trebuie să elimin toate distragerile și să rămân concentrat. Căștile Dyson OnTrac™ îmi oferă acest lucru. Sunt cu mine în fiecare călătorie, oricât de lungă sau haotică ar fi ziua.”

Concepute pentru concentrare și pentru o audiție de înaltă calitate în mișcare, căștile Dyson OnTrac™ oferă până la 55 de ore¹ de anulare activă a zgomotului, de cea mai bună clasă, cu o singură încărcare. Cu o funcție de încărcare rapidă și o încărcare de 10 minute, acestea oferă 2,5 ore de baterie suplimentară, în timp ce o încărcare de 30 de minute oferă 9 ore. Cele două celule de litiu-ion de mare capacitate sunt poziționate în banda de susținere a căștilor Dyson OnTrac™, nu în cupele pentru urechi, pentru o distribuție optimă a greutății pe parcursul acelor sesiuni de audiție de 55 de ore.

La fel ca Stormzy, căștile Dyson OnTrac™ excelează în redarea genurilor Grime, Rap, Gospel și altele, datorită unei game audio extinse. Cu drivere avansate de difuzoare de 40 mm și procesare de semnal audio care reproduce frecvențe între 6Hz și 21kHz, dincolo de spectrul audio, căștile Dyson OnTrac™ redau fidel fiecare notă, ritm și șoaptă. Acestea sunt ideale pentru perfecționiști precum Stormzy, care vor să audă muzica exact așa cum a fost creată.

2.000 de modalități de personalizare: combinatia preferată a lui Stormzy

Căștile Dyson OnTrac™ oferă capace exterioare și perne pentru urechi personalizabile, disponibile într-o gamă variată de culori și finisaje. Este posibil să creezi peste 2.000 de combinații unice. Stormzy este cunoscut pentru stilul său, iar când vine vorba de personalizarea căștilor sale, nu face excepție. Culoarea sa preferată este CNC Black Nickel, căreia i-a adăugat o notă personală cu perne pentru urechi în nuanța kaki, creând o evoluție a combinației sale emblematice.

Pe Dyson.com, utilizatorii pot explora instrumentul vizualizator Dyson pentru a-și crea propriile combinații semnătură sau pentru a recrea look-ul iconic al lui Stormzy. Pentru a personaliza combinația de culori aleasă de Stormzy în persoană, utilizatorii vizita unul dintre magazinele demo Dyson.

Urmărește filmul campaniei pentru a vedea cât de multă viață încape în 55 de ore, într-o singură încărcare a căștilor Dyson OnTrac™: Link YouTube Premiere aici.

