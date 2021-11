De Black Friday iti amenajezi si utilezi baia asa cum ti-ai dorit! Iata cele mai bune oferte!

Black Friday este cea mai asteptata perioada a anului, in care iti poti achizitiona produsele mult dorite la preturi mult mai mici. Pe parcursul intregii luni noiembrie, pe Sensodays.ro te poti bucura de reduceri la decoratiunile favorite de baie, asa ca este momentul oportun sa transformi spatiul in baia ta mult visata.

Daca ti-ai dorit intotdeauna o incapere unica, plina de accente luxoase, in care sa te relaxezi, trebuie sa iei in considerare sfaturile de mai jos!

Iata cum iti poti amenaja baia cu produsele promotionale de Black Friday!

Amenajeaza o zona de SPA

Baia este locul in care intimitatea si relaxarea sunt cele mai importante. De aceea, nimic nu se compara cu decorarea spatiului intr-un stil modern, cat mai personalizat. Tendintele actuale sunt indreptate catre paravanele de sticla, ce pot fi montate pe marginea cazii, care imbina cu succes aspectul placut cu inovatia si functionalitatea, reducand cantitatea de apa ajunsa pe podea. De asemenea, sistemele de dus sunt un detaliu extrem de important. De Black Friday ai ocazia sa achizitionezi un sistem de dus dotat cu tehnologii de ultima generatie, dar si cu un design unic, spectaculos.

Spune o poveste cu mobilierul de baie

Atunci cand amenajarea care te inspira este una de lux, ca in reviste, piesele de mobilier trebuie sa fie statement, cat mai unice si mai calitative. De aceea, nu poti realiza o baie mai speciala, intr-un stil precum modern sau scandinav, asa cu ai visat intotdeauna fara sa iei in considerare seturile cu lavoar si dulap, clasice sau suspendate. De asemenea, nu uita de oglinzi. In cazul in care camera nu are geamuri prin care lumina naturala isi face simtita prezenta, alege modele cu LED incorporat, deoarece, ai nevoie de vizibilitate cat mai buna. Aceasta incapere trebuie sa aiba un aspect cat mai unitar, iar un singur accesoriu ales gresit poate strica dinamica spatiului. Astfel este recomandat sa te orientezi catre produse din gama acelorasi producatori. Opteaza pentru piese de mobilier in linii minimaliste, dar si cu accente de auriu, argintiu sau bronz.

Transforma chiuveta in piesa centrala a camerei

Lavoarul este una dintre cele mai importante alegeri atunci cand vrei sa te asiguri ca baia ta este una rafinata si luxoasa. De aceea, trebuie sa te orientezi catre un produs de o calitate premium si producatori de marca renumiti pentru atentia la detalii. Astfel, pentru ca vine Black Friday in Romania, pe site-ul Sensodays.ro ai ocazia sa gasesti lavoarul perfect pentru nevoile tale. Poti alege modele incastrate, montate pe blat, de colt, cu sa fara orificiu preaplin, dar si forme rotunde, dreptunghiulare si patrate in diferite culori. De asemenea, nu uita de accesorii. Agatatorile, savonierele, suportul de hartie, de prosoape sau de pahare sunt acele detalii care fac diferenta dintre o baie modesta si una cu adevarat spectaculoasa.

Asadar, profita in curand de preturile promotionale si amenajeaza-ti baia cu cele mai luxoase si calitative produse! Sensodays.ro te asteapta cu o gama selecta de produse de 5 stele, la preturi de 3 stele. Ramai aproape si asteapta numeroasele surprize care iti vor veni in cale.

Sursa foto: Unsplash.com