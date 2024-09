Cum se obține o certificare ISO și la ce scop servește

Pentru ca o firma, o companie, indiferent de domeniul sau de activitate, sa funcționeze corespunzător, in concordanta cu legile in vigoare și cu cererile pieței, este nevoie de învestiții in mai multe direcții in cadrul acesteia, de la un mediu de lucru eficient și sigur pana la personal calificat, cu experienta și utilizarea de materiale brute de calitate astfel încât și produsele finite sa fie la fel de bune pe cat este nevoie. In aceste sens, acum mai bine de jumătate de secol au apărut certificările de calitate și siguranță, cunoscute in general ca si standarde ISO.

Înțelegerea Standardului ISO

Primul pas în obținerea unei certificări ISO este înțelegerea standardului specific pe care doriți să-l atingeți. Există numeroase standarde ISO, fiecare având scopuri și cerințe diferite. De exemplu, ISO 9001 se concentrează pe managementul calității, în timp ce ISO 14001 vizează managementul de mediu. Alte standarde, precum ISO 45001, se axează pe sănătatea și securitatea în muncă.

Înainte de a începe procesul de certificare este deci necesar să cunoașteți cerințele standardului ales. Aceasta implică o analiză detaliată a criteriilor pe care organizația trebuie să le respecte. Evaluarea inițială a proceselor existente va ajuta la identificarea lacunelor și va oferi o bază solidă pentru dezvoltarea unui plan de acțiune.

Implementarea cerintelor standardului dorit

După ce ați ales standardul ISO potrivit, următorul pas este implementarea unui sistem de management care să fie conform cerințelor acestuia. Implementarea acestui sistem necesită un angajament serios din partea întregii organizații. Este esențial să creați un cadru de lucru care să se alinieze cu obiectivele standardului ales.

Toate procesele organizației trebuie să fie documentate, iar angajații trebuie să fie instruiți corespunzător. Deși nu ne-am gândi, aceștia au un rol destul de important in obținerea și mai ales in menținerea acestui standard. Acest lucru se dovedeste atat prin eficienta cat si prin siguranta la locul de munca. Fiecare membru al echipei trebuie să fie conștient de contribuția sa la menținerea standardelor de calitate.

De asemenea, este important să stabiliți proceduri clare și să alocați responsabilități specifice. Aceasta va asigura o execuție eficientă a sistemului de management și va facilita identificarea problemelor pe parcurs. Comunicarea deschisă și feedback-ul constant sunt, de asemenea, esențiale pentru a asigura succesul implementării.

Auditul intern – urmatorul par in obtinerea unei certificari ISO

Odată ce sistemul de management este implementat trebuie să efectuați și un audit intern. Acest audit are rolul de a evalua conformitatea sistemului cu cerințele standardului ISO. Auditul intern permite identificarea neconformităților și a punctelor slabe ale sistemului, oferind astfel oportunitatea de a face îmbunătățiri.

În timpul auditului, trebuie să analizați toate documentele și să verificați dacă procesele se desfășoară conform procedurilor stabilite. Interviurile cu angajații sunt de asemenea importante pentru a obține o imagine clară asupra funcționării sistemului. Feedback-ul din partea echipei poate aduce perspective valoroase și poate evidenția aspecte care necesită atenție.

Ultimul pas îl reprezinta analizarea datelor și rezultatelor obținute și punerea la punct a unui plan de acțiune prin care toate neconformitățile sa fie rezolvate. Acest plan trebuie să fie realist și realizabil, având ca scop îmbunătățirea continuă a sistemului de management. Managementul trebuie să fie activ implicat în acest proces, asigurându-se că resursele necesare sunt disponibile.

Alegerea unui organism de certificare

Deși autoritatea suprema este Organizatia Internationala de Certificare, o certificare poate fi obținuta prin intermediul unei agenții autorizate, numita Organism de Certificare, cum este și site-ul certificat ISO, prin care se pot obtine cam cele mai multe dintre cele existente in momentul de fata. Procesul este unul destul de simplu, rapid, iar prin intermediul lor chiar si mai ieftin.

Auditul de certificare

Auditul de certificare este un proces esențial care determină dacă organizația poate obține certificarea ISO. Acest audit va verifica conformitatea sistemului de management cu cerințele standardului. Auditorii vor analiza documentele, procedurile și vor efectua interviuri cu angajații pentru a evalua implementarea standardului.

Este important să fiți pregătiți pentru audit. Acest lucru implica atat prezenta documentelor necesare cat si implicarea angajatilor, carora le pot fi adresate diverse intrebari de catre auditori. In acest sens, o atitudine deschisă și colaborativă va facilita procesul de audit.

După finalizarea auditului, auditorii vor emite un raport care va conține observațiile și concluziile lor. Dacă nu există neconformități majore, organizația va primi certificarea ISO. Este esențial să fiți pregătiți să implementați măsuri corective în cazul în care sunt identificate neconformități.

Menținerea certificării ISO

Obținerea certificării ISO nu reprezintă un proces final. Certificarea trebuie menținută prin audituri periodice, de obicei la fiecare trei ani. Organizația trebuie să demonstreze continuarea respectării standardelor ISO. Acest lucru presupune îmbunătățirea continuă a sistemului de management și adaptarea la cerințele în schimbare.

Menținerea certificării necesită o evaluare constantă a sistemului de management. Organizațiile trebuie să fie deschise la feedback și să caute constant modalități de a îmbunătăți procesele interne. Acest angajament față de îmbunătățire continuă va ajuta la păstrarea standardelor ridicate și la asigurarea satisfacției clienților.

Asemeni echipamentelor și sistemelor, și angajații trebuie imbunatatiti constant. Asta poate implica stagii de formare atât practice cat și teoretice precum și evenimente speciale, in materie de siguranță sau conduita la locul de munca.

Concluzie

In încheire, analizând toate informațiile expuse anterior, putem spune ca un standard ISO nu mai este ceva optional ci mai degrabă necesar pentru orice tip de afacere, fie ea fizica sau online, asa cum sunt din ce in ce mai multe in ziua de azi. Acesta ne ajuta sa oferim informatii despre calitatea și siguranța produselor și serviciilor oferite și ne oferă deschidere pe o piata mai mare, atât pentru vânzare cat si pentru cumpărare.

Urmărește-ne pe Google News