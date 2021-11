Cum să alegi cel mai potrivit frigider pentru stilul tău de viață

Frigiderul este unul dintre cele mai importante aparate din bucătărie. Din acest motiv, atunci când cumperi unul, trebuie să alegi din prima cea mai bună variantă.

Prin urmare, dacă îți construiești casa și încă nu știi ce frigider să alegi, Samsung îți dă câteva informații pentru ca tu să afli care este cel care se potrivește cel mai bine casei tale.

Frigiderele Samsung au tehnologii inovatoare care vor garanta o conservare mai bună a alimentelor, o eficiență energetică mai mare, precum și alte caracteristici de conectivitate.

În continuare, experții brandului îți oferă câteva sfaturi pe care ar trebui să le luați în considerare pentru a alege frigiderul ideal.

1. Mai mult spațiu fără a pierde armonia

Cauți un frigider mare la interior, dar care să nu ocupe atât de mult spațiu? Acest lucru este posibil datorită SpaceMax, o tehnologie dezvoltată de Samsung care oferă mai mult spațiu de stocare intern fără a crește dimensiunile exterioare și fără a compromite eficiența energetică. Acest lucru, datorită implementării unei izolații de înaltă eficiență, permite pereților unui frigider Samsung să fie mult mai subțiri fără a pierde frigul interior.

Modelele de frigider Samsung „Side by Side with All Around Cooling” cu două uși (capacitate de 617 litri) și cu trei uși „Side by Side with FlexZone” (capacitate de 602 litri) au această tehnologie.

2. Prospețime mai mare, aromă originală

Evitarea ieșirilor frecvente pentru a cumpăra alimente este una dintre rutinele de evitat dintr-o familie. Din acest motiv, Samsung oferă soluții pentru a eficientiza frigiderul și astfel pune la dispoziție sisteme pentru a pastra alimentele proaspete mai mult timp.

Samsung a dezvoltat tehnologia FlexZone, astfel încât să te poți bucura de gustul original al alimentelor pentru mai mult timp. Cum este posibil? Acest sistem menține un nivel ridicat de umiditate și asigură o circulație rece, precisă și constantăă a aerului în fiecare colț al unui frigider Samsung, astfel încât acesta să ajungă la fiecare intrare. În plus, FlexZone îți permite să decizi ce utilizare vei acorda fiecărui compartiment. Astfel, cu o singură atingere poți comuta între cele patru setări de temperatură presetate.

Tehnologia Twin Cooling Plus este o caracteristică a mărcii care aduce două evaporatoare independente – unul pentru frigider și celălalt pentru congelator –, păstrând astfel aroma alimentelor și menținând umiditatea acesteia la 70%, pe lângă faptul că se evită schimbul de mirosuri supărătoare între compartimente.

3. Performanță superioară

Nu este surprinzător faptul că electrocasnicele reprezintă un procent mare din consumul lunar de energie electrică al gospodăriei. Prin urmare, atunci când alegi un frigider, este important să identifici alegerea celui care nu urcă facturile la cer la sfârșitul lunii. Un frigider Samsung dispune de tehnologie care economisește energie. În plus, această tehnologie reduce uzura motorului pentru durabilitate și minimizează nivelurile de zgomot.

4. Design avangardist

Un frigider Samsung are un design sobru si elegant, urmând trendul minimalist în bucătării și contribuind astfel la armonia vizuală a spațiului. De exemplu, frigiderele FlexDoor reflectă o tendință emergentă de design în bucătăriile de astăzi: stiluri simple de dulap și stil mat. La fel, această linie oferă modele cu două, trei și până la patru uși, astfel încât să o poți alege pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.

5. Cea mai bună conectivitate

A dispărut vremea când conectivitatea era o caracteristică restricționată pentru anumite smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Frigiderele cu Wi-Fi sunt deja o realitate și Samsung are mai multe modele care pot fi conectate prin aplicația SmartThings. Acum este posibil să creezi o listă pentru a monitoriza perioada de valabilitate a alimentelor și pentru a crea alerte. Cu aceste informații disponibile, îți vei putea programa rețetele de zi cu zi pentru a prioritiza utilizarea alimentelor aproape de expirare, reducând risipa.

Datorită SmartThings vei putea, de asemenea, să verifici consumul de energie și să reglezi temperatura chiar și de la distanță, să configurezi modul FlexZone pentru a porni și opri răcirea rapidă și chiar să primești o alertă de la telefonul mobil în cazul în care una dintre uși este deschisă.