Cum poți avea grijă de sănătatea orală dacă ești fumător și de ce este detartrajul o necesitate pentru fumatori?

Deși renunțarea la fumat este încurajată de către medicii stomatologi, fiind cea mai eficientă modalitate de a avea o sănătatea orală mai bună, există câteva sfaturi pe care ar trebui să le urmeze cei care aleg să fumeze.

Centrul pentru Prevenție și Control al Bolilor din Statele Unite a arătat că mai mult de 40% dintre fumătorii care au între 20 și 64 de ani au carii netratate și aproximativ 43% dintre adulții peste 64 de ani care fumează și-au pierdut dinții. Fumatul este un factor major ce contribuie la aparția problemelor și infecțiilor gingivale, a cancerului bucal, precum și a altor probleme ale sănătății orale. Mai mult decât atât, fumătorii sunt mai predispuși să dezvolte anumite infecții și să nu se vindece la fel de ușor ca nefumătorii.

Cum ar trebui să arate igiena orală zilnică a fumătorului?

Igiena orală trebuie să fie adecvată și efectută zilnic. Fumătorii ar trebui să își spele dinții de cel puțin două ori pe zi, să folosească ața dentară, apă de gură, precum și un produs de curățare a limbii. Periuța de dinți folosită ar trebui să fie în așa fel concepută încât perii ei să poată curăța petele lăsate de gudron pe dinți, dar să poată ajunge și în zonele dificile din spatele gingiilor. De asemenea, pasta de dinți folosită ar trebui să fie, dacă se poate, o variantă concepută special pentru fumători, aceasta fiind mai puternică din punct de vedere chimic și mai capabilă să acționeze asupra bacteriilor greu de curățat. Folosirea apei de gură are o contribuție majoră în prevenirea respirației urât mirositoare cu care se confruntă o mare parte dintre fumători.

Cum pot ajuta medicii stomatologi menținerea sănătății orale a fumătorului?

Este extrem de important pentru fumători (indiferent că vorbim de fumatul clasic sau de vaping) să își viziteze regulat medicul stomatolog pentru o verificare periodică a sănătății dinților și gingiei, precum și pentru depistarea primelor simptome ale cancerului bucal, în anumite cazuri. În general, se recomandă ca vizitele de rutină la medicul stomatolog să fie făcute cam de două ori pe an, dar cei care fumează ar trebui să ia în considerare controale mai dese.

În timpul controalelor de rutină, medicii stomatologi vor verifica starea gingiei și a dinților, precum și mucoasa obrajilor, limba și gâtul, pentru a se asigura că nu există nicio problemă care ar pune în pericol sănătatea orală. De asemenea, medicul stomatolog poate recomanda fumătorului să facă un detartraj, o procedură extrem de utilă mai ales celor care fumează. Detartrajul este, la bază, un tratament de igienizare realizat periodic și una dintre cele mai simple proceduri stomatologice, prin care se îndepărtează tartrul și placa bacteriană depusă atât pe suprafața dinților, dar și între gingie și dinte. Este dovedit faptul că fumatul, pe lângă diabet, sunt principalii factori care cauzează parodontoza, boală ce poate fi prevenită sau amânată prin detartraj periodic.

„Detartrajul utilizând tehnologia AirFlow este cea mai potrivită metodă de curățare profesională a cavității bucale, mai ales pentru eliminarea petelor de tutun, cafea sau vin de pe dinți. În cadrul acestei proceduri, medicul stomatolog aplică o soluție colorantă pe suprafața dinților pentru a evidenția locurile ce trebuiesc curățate, iar apoi folosește un dispozitiv care emite un jet de apă, aer și bicarbonat de sodiu, îndepărtând astfel placa bacteriană, petele și tartrul incipient supra- și subgingival, până la 10 mm.” ne-a spus Dr. Mihaela Paligora, medic stomatolog, despre detartraj.

După procedura de detartraj, fumătorilor le este recomandat să nu fumeze în următoarele 24-48 de ore, deoarece tutunul este iritant și face vindecarea gingiilor mai dificilă. Plus de asta, după detartraj, ar trebui să se evite și alimentele fierbinți sau prea reci, citricele sau fructele care ar putea păta dinții (de exemplu, afinele sau murele), nuci, semințe, chipsuri, sau alte alimente care ar putea răni gingia.

De ce este important detartrajul și controlul de rutină pentru fumători?

Bolile parodontale sunt foarte răspândite și pot afecta până la 90% din populația lumii. Gingivita, cea mai ușoară formă de boală parodontală, este cauzată de biofilmul bacterian (placă dentară) care se acumulează pe dinții. Simptomele sunt de obicei gingii roșii, umflate, care pot sângera ușor. Cu toate acestea, gingivita nu afectează structurile de susținere subiacente ale dinților și este reversibilă. Atunci când gingivita nu este tratată, ea poate avansa la parodontoză. Din acest motiv, detartrajul periodic joacă un rol crucial în menținerea sănătății atât a gingiei, cât și a dinților, prin faptul că elimină orice bacterie asupra căreia periajul simplu nu are efect.

„Parodontoza are ca rezultat pierderea țesutului conjunctiv și a suportului osos și este o cauză majoră a pierderii dinților la adulți. Pe lângă microorganismele patogene din placa bacteriană, factorii genetici și de mediu au o influență enormă asupra dezvoltării bolii parodontale. Utilizarea tutunului este unul dintre factorii de risc modificabili și are o influență enormă asupra dezvoltării, progresului și tratamentului bolii parodontale.” ne spune Dr. Magda David, specialist in tratament pentru parodontoza.

Relația dintre fumat și sănătatea parodontală a fost investigată încă de la mijlocul secolului trecut. Fumatul este un factor de risc independent pentru inițierea, amploarea și severitatea bolii parodontale. În plus, fumatul poate reduce șansele de succes ale oricărui tratament stomatologic necesar pacientului. De asemenea, fumatul poate masca apariția bolii parodontale. Fumătorii pot avea gingia fermă, roz pal, fără să sângereze ușor, ceea ce ar putea duce la concluzia că respectiva persoană nu se confruntă cu vreo infecție a gingiei. Însă această primă perspectivă poate fi înșelătoare, deoarece la o verificare amănunțită în interiorul zonelor linguale medii și ale molarilor maxilari, cu ajutorul unei sonde parodontale, se pot găsi pungi adânci de infecție.

În concluzie, spre deosebire de nefumători, fumătorii trebuie să acorde o importanță și mai mare controalelor stomatologice de rutină și detartrajului periodic, deoarece prin utilizarea tutunului sunt mult mai predispuși să dezvolte diferite infecții și probleme dentare care să le afecteze calitatea vieții.