Crocs Height – ai întotdeauna cu tine expresia de sine

Indiferent de stiul tău vestimentar sau stilul de viață, vei găsi perechea de Crocs care să-ți definească personalitatea.

Vorbim despre o pletoră de culori și stiluri, din care poți alege întotdeauna ce te definește și se asortează cu ținutele tale atent construite.

Într-o perioadă când „toate-s vechi și noi sunt toate”, adică există reinterpretări fresh ale articolelor vestimentare care au marcat anii ’90-00, în materiale și culori surprinzătoare, încălțămintea e piesa statement care completează orice ținută actuală. Și nimic nu e mai actual decât o pereche de Crocs, decorată cu Jibbitz Charms, care să îi personalizeze special pentru tine.

Începem cu sandale ideale pentru temperaturi caniculare, dar și pentru confortul din zile cu temperaturi mai blânde. Varianta deschisă a clasicului sabot Mega Crush s-a transformat într-un design unic de sanda deschisă. Îți prezentăm noua sanda Mega Crush Triple Strap, cu talpă de cauciuc exagerată, detalii interesante pe contur și o platformă care îți va duce ținuta la un alt nivel. Cele trei barete moi și groase oferă un look cu stil, dar îți și fixează piciorul în siguranță. Designul unic al tălpii cu valuri din cauciuc înalt, fața compusă din trei barete moi turnate Croslite, platforma înaltă de 7,4 cm, confortul iconic Crocs: ușoare, flexibile, confort 360 de grade și variante de culoare sunt argumente irezistibile pentru a purta acest model.

O nouă abordare a sabotului tău favorit, Crush Clog cu talpă mai înaltă și un design îndrăzneț, oferă opțiuni de personalizare cu orificii destinate Jibbitz Charms și baretă pivotantă pentru stabilitatea piciorului. Confortul Crocs pe care îl iubești plus o doză de înălțime, atitudine și stil. Înălțimea tălpii este de 5,2cm, sunt personalizabili cu Jibbitz charms, au toate atributele confortului clasic Crocs: ușori, flexibili, confort 360 de grade.

Ce părere ai de o sanda strălucitoare Crush High Shine? Această variantă beneficiază de un tratament superstrălucitor pe toată suprafața și aceleași caracteristici de calitate și confort.

Crush Sandal O nouă abordare a sandalei tale favorite are o platformă mai înaltă și cu un design avangardist. Designul recognoscibil cu două barete cu orificii pentru Jibbitz charms, personalizabile pe gustul tău. Confortul Crocs pe care îl iubești cu o extra doză de înălțime, atitudine și stil.

O variantă fresh de Siren Clog e întotdeauna irezistibilă. Indulgentă, atrăgătoare și fără compromisuri, această siluetă e pregătită pentru o seară de distracție. Această variantă cu toc înalt aduce un plus de feminitate siluetei clasice Crocs, dar îți asigură același confort, capabil să te țină în picioare până în zori. Ai posibilitatea să-I împodobești pe gustul tău cu charmuri potrivite vibe-ului de party de seara până dimineața. Ești mai înaltă cu 9.2cm și te bucuri de confortul cupei turnate TPU. Au un aspect super și orificii de ventilație și aerisire. Sunt ușor de curățat și se usucă repede. Confortul Crocs cu care te-ai obișnuit, dar la înălțime!

Mega Crush Clog se bucură de un make-over spectaculos, de la talpa mai groasă din cauciuc, detalii pe contur și o platformă care îți va rafina outfit-ul. Mai mult! Atât fața, cât și bareta pot fi personalizate cu Jibbitz charms pe gustul tău. Ești pregătită pentru noii tăi pantofi preferați? Talpa are o înălțime de 6.13cm și este fabricată dintr-un cauciuc îmbunătățit. Are detalii texturate la călcâi, vârf și margine. Sunt ușori, flexibili și confortabili, așa cum te-ai obișnuit.

Mega Crush Sandal este varianta deschisă a sabotului tău preferat, cu aceleași caracteristici, dar potrivită pentru cele care preferă încălțăminte deschisă, din două barete. În rest, aceleași calități unice, de la personalizarea feței și baretei la talpa cu o înălțime de 6,13 cm fabricată dintr-un cauciuc îmbunătățit. Aceleași detalii texturate la călcâi, vârf și margine. Ușoare, flexibile și confortabile, într-o variantă și mai respirabilă și feminină.

Classic Platform Clog și Classic Platform Glitter Clog sunt versiuni relevante ca stil feminin ale sabotului clasic. Platforma clasică are o talpă înălțată și conturată, cu un design mai suplu și grațios. Acum poți personaliza și bareta din spate cu Jibbitz charms, să îți faci încălțările complet unice. Modelul îți oferă un plus de înălțime de 41mm. În funcție de stilul tău, mai discret sau mai temperamental, alege varianta simplă sau pe cea cu particule strălucitoare, pentru ca ținutele tale favorite să capete un plus de stil.

Ce mai aștepți? Toate aceste noi modele irezistibile sunt disponibile să le probezi în magazine sau să le comanzi de pe site.

Urmărește-ne pe Google News