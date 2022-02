Cocktail-urile, un mix savuros de artă și știință

Deși cocktailurile par să fie un concept modern, relativ recent apărut, istoria acestora este plină de multe povești interesante și amuzante, precum și de câteva legende pline de culoare. Nu este de mirare, având în vedere că procesul de fabricare a berii și crearea băuturilor alcoolice există de secole, cu rădăcini în cele mai vechi timpuri.

De-a lungul timpului, mixologia a evoluat, noi rețete și combinații neașteptate de ingrediente au apărut, iar latura estetică a cocktailurilor a devenit deopotrivă importantă, alături de gustul delicios. Barmanii au început să experimenteze combinații mai creative, iar preferințele consumatorilor au început să devină din ce în ce mai sofisticate.

Dacă facem o scurtă incursiune în istorie, constatăm că anii șaptezeci ne-au oferit simplitate, băuturi ușoare, pe care chiar și cel mai neexperimentat mixolog le putea face acasă. Odată cu anii optzeci au apărut băuturile fluorescente, cele care străluceau în întuneric, special concepute pentru a ieși în evidență pe ringul de dans. Estetica acestora se rezuma, de multe ori, la o umbreluță colorată de hârtie, care le dădea acel aer “exotic”. Pe de altă parte, anii nouăzeci au fost apogeul rafinamentului în materie de cocktails, aceasta fiind perioada care a consacrat sofisticatul Cosmopolitan, preparat cu vodka, triplu sec, suc de merișoare și lime.

Astăzi, rețelele de socializare au schimbat percepțiile consumatorilor, creând nevoi din ce în ce mai complexe și fiind un factor decisiv în stabilirea și răspândirea tendințelor. O simplă căutare pe Instagram pentru „cocktail” returnează 16 milioane de fotografii, acest termen fiind în plină expansiune și devenind mai popular ca niciodată.

Odată cu aceste rețele sociale, a apărut și o schimbare în aspectul cocktailului, care cândva era cât se poate de simplu. Estetica a început să joace un rol din ce în ce mai important în viețile noastre și dorim să consumăm ceva care să ne bucure mai mult decât papilele gustative. Vrem să fim impresionați, vrem să împărtășim momentul cu prietenii din întreaga lume și, cel mai important, ne dorim ca băutura să fie o experiență memorabilă.

The Saint 139 este un cocktail bar recent deschis într-o locație boemă și foarte populară a capitalei, Calea Victoriei. Pornind de la dorința de a le asigura clienților o experiență senzorială completă, The Saint oferă o gamă largă de cocktails inedite, cărora le atribuie preparate culinare potrivite, creând astfel o sinergie de arome, pentru o experiență gastronomică desăvârșită. Conceptul inovator pornește de la cocktail ca element de bază pentru alegerea unui fel de mâncare, nu invers, așa cum am fost cu toții obișnuiți.



Aici, cocktail-urile sunt mai mult decât conținutul din pahar, mai mult decât un rezultat al mixologiei moderne. Sunt și ceea ce le înconjoară, estetica spațiilor, ambientul.





Deși din meniu nu lipsesc clasicele Eggnog, Sangria, Manhattan sau Martini, toate acestea au un “twist” interesant și o notă distinctivă, marca The Saint.



Amatorii de băuturi dulci-acrișoare pot alege, printre altele, dintre Yellowfield- o combinație de vodkă, fructul pasiunii și clementine, Pinky Promise- un mix de gin, lămâie, lichior de portocale și prosecco sau Royal Affair cu vodkă, lămâie, mure și prosecco.

Cei care vor cocktailuri care să meargă de minune cu un desert delicios, pot alege între Espresso Negroni-o combinație inedită de gin, vermouth, campari, aperol și cafea, Cin Cyn-un mix deosebit de lichior de anghinare, vanilie și apă minerală sau Kir Royal, cu prosecco și un concentrat răcoritor de fructe roșii.

Cocktailurile nu sunt doar un amestec de băuturi alcoolice, ele sunt o știință, sunt rezultatul chimiei. Aceeași chimie care se întâmplă când un bucătar creează preparatul perfect, se petrece și când un mixolog creează cocktail-ul ideal. Dincolo de știința de a crea gusturi și texturi aparte, există și arta de a le prezenta într-un mod atractiv.

În general, orice fel de mâncare sau băutură trebuie să fie mai întâi atrăgătoare vizual, iar abia apoi o persoană va avea impulsul de a o consuma. Prima impresie contează și trebuie să fie întotdeauna cea mai bună. Știința spune că stimulul vizual activează simțurile olfactive și gustative, care creează un sentiment de împlinire și bucurie autentică.

La The Saint 139, atenția deosebită acordată ingredientelor și aromelor este completată de atenția la detalii de ordin estetic, dovedită atât prin decorul localului, cât și prin platingul de excepție.

Fie că dorești să încerci cocktailurile preparate după rețete unice, fie că vrei să iei o masă gustoasă într-un loc modern ori să organizezi o întâlnire cu prietenii într-un ambient primitor, The Saint 139 este alegerea ideală. Aici mixul perfect pentru cocktailuri conține stil, voie bună și energie pozitivă!