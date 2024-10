Ce să mănânci și ce să eviți dacă suferi de acnee?

Dieta joacă un rol important în sănătatea pielii, iar pentru persoanele care suferă de acnee, alegerea alimentelor potrivite trebuie făcută cu și mai multă atenție. În acest articol, vom discuta despre ce să mănânci și ce să eviți dacă ai tenul gras, cu tendință acneică.

Dacă ai o piele grasă, predispusa la acnee, este important să adopți o rutină de îngrijire cu produse create special pentru acest tip de ten și, totodată, să îți monitorizezi dieta. Cercetările sugerează că ceea ce mănânci poate îmbunătăți acneea, deși nu există suficiente dovezi pentru a confirma că alimentația o poate elimina în totalitate. Fructele și legumele cu indice glicemic scăzut, proteinele slabe și cerealele integrale sunt, în general, benefice pentru sănătatea pielii și pot ajuta în cazul acneei¹.

Alimente bogate în fibre

Persoanele care consumă multe fibre pot observa o îmbunătățire a acneei. Totuși, medicii nu cunosc exact motivul. Aceștia știu că dietele bogate în fibre pot ajuta la controlul nivelului glicemiei, ceea ce este benefic pentru prevenirea acneei. Fulgii de ovăz, fasolea, merele și morcovii sunt modalități simple de a adăuga fibre în dietă².

Somonul

Somonul conține o cantitate mare de acizi grași Omega-3. Aceștia reduc inflamația din corp, ceea ce poate ajuta la prevenirea acneei. Ajută și la scăderea proteinei IGF-1, produsă de organism, care este asociată cu acneea².

Alimente nutritive și antiinflamatoare

Urmarea unei diete bogate în nutrienți și antiinflamatoare este una dintre cele mai potrivite modalități de a gestiona și preveni acneea în mod natural³:

având în vedere că inflamația cauzează acneea, alegerea alimentelor care reduc inflamația este crucială. Optarea pentru surse de grăsimi antiinflamatoare Omega-3, cum ar fi peștele gras și semințele de chia, în locul surselor de grăsimi Omega-6 potențial inflamatoare, cum ar fi uleiurile de rapiță și soia, poate reduce simptomele acneei³;

umplerea farfuriei cu legume și fructe colorate este o altă modalitate de a calma inflamația și de a reduce simptomele acneei. Aceste alimente furnizează antioxidanți antiinflamatori și alți nutrienți vitali pentru susținerea sănătății pielii, cum ar fi vitamina C³.

Alimente de evitat

Alimentele cu indice glicemic ridicat declanșează creșteri bruște ale nivelului glicemiei și contribuie la apariția acneei¹. Aceste alimente pot include:

Laptele și produsele lactate

Cu cât bei mai mult lapte, cu atât este mai probabil să ai acnee, mai ales dacă este lapte degresat. Oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă de ce, dar ar putea fi din cauza hormonilor pe care vacile îi produc atunci când sunt gestante și care ajung în laptele lor. Persoanele care au niveluri mai ridicate ale acestor hormoni în sânge tind să aibă mai multă acnee².

Zahărul și unele tipuri de carbohidrați

Este mai probabil să ai acnee dacă dieta este plină de alimente și băuturi precum sucuri carbogazoase, pâine albă, orez alb și prăjituri. Zahărul și carbohidrații din aceste alimente ajung foarte repede în sânge. Acest lucru înseamnă că au un indice glicemic ridicat, o măsură a modului în care alimentele afectează nivelul glicemiei. Atunci când corpul tău produce mai multă insulină pentru a reduce nivelul glicemiei, afectează alți hormoni care pot crește producția de sebum în pielea ta².

Ciocolata

Câteva studii mici arată că persoanele care consumă mai multă ciocolată sunt mai predispuse la apariția coșurilor. Totuși, nu este clar de ce. Ingredientul principal, cacaua, nu pare să fie motivul. Într-un studiu, persoanele care au mâncat ciocolată cu de zece ori mai multă cacao nu au fost mai predispuse să facă coșuri decât cele care au mâncat ciocolată obișnuită. Ciocolata neagră, cu mai puțin zahăr și lapte, poate fi o alegere mai potrivită dacă încerci să ții sub control acneea².

Alte recomandări

Pe lângă urmarea unei diete sănătoase și bogate în nutrienți, schimbarea altor factori de stil de viață poate ajuta la controlul acneei. Acești factori sunt asociați cu dezvoltarea acneei și agravarea simptomelor, motiv pentru care este recomandat să fie evitați³:

fumatul. Este esențial să renunți la fumat – nu doar pentru a reduce simptomele acneei, ci și pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală³;

consumul excesiv de alcool³;

lipsa somnului³;

stresul³.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educative și nu trebuie considerate sfaturi medicale. Dacă ai acnee, consultă un medic dermatolog sau un nutriționist înainte de a face modificări semnificative în dietă.

